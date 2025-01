Sinner fonda Wooly Lemon a Montecarlo per gestire la sua immagine: e sui social torna la polemica sulle tasse

Jannik Sinner ha fondato la sua azienda Wooly Lemon per gestire i suoi diritti d'immagine e non solo, ma la decisione di istituirla a Montecarlo ha scatenato ancora una volta la polemica sulle tasse

Conquistato il mondo del tennis, per Jannik Sinner è tempo di provare a emergere anche nel mondo dell’imprenditoria con la sua nuova società Wooly Lemon, che si occuperà di gestire i suoi diritti d’immagine e i contratti di sponsorizzazione con i brand a lui legati. Il tutto ovviamente a Montecarlo, dove il n°1 del mondo risiede oramai dal 2020.

Sinner si fa imprenditore con la società Wooly Lemon

È tempo per Jannik Sinner di esplorare un nuovo universo, quello dell’imprenditoria. Il n°1 al mondo ha infatti fondato a Montecarlo la società Wooly Lemon. In realtà, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la società sarebbe stata fondata nell’agosto del 2024, ma registrata solamente lo scorso 6 dicembre.

Di cosa si occuperà Wooly Lemon

Lo scopo della nuova società di Sinner è principalmente quello di gestire i suoi diritti d’immagine e i contratti pubblicitari con i brand, ma anche offrire consulenze nel mondo dello sport. Nell’oggetto sociale della Wooly Lemon si legge infatti che la società si occuperà di “gestire il rapporto con i media e gli sponsor, la consulenza ad atleti, associazioni e società legate allo sport, esclusa l’attività di procuratori di calciatori”.

Non è chiaro però se Sinner continuerà a essere seguito anche dalla StarWing Sports, che fino a oggi ha gestito i diritti d’immagine dell’atleta azzurro, permettendo al n°1 di ottenere una cifra che si aggira sui 50 milioni di euro guadagnati solo dagli sponsor nel 2024, frutto degli ottimi contratti stipulati con Nike (ben 15 milioni all’anno), Head, Gucci, Rolex, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo e non solo.

Le polemiche social su Montecarlo

Nonostante sia tra gli sportivi più amati in Italia, c’è sempre stato un aspetto che molti non hanno mai perdonato a Sinner, ovvero la sua residenza fiscale a Montecarlo, secondo molti scelta per sfruttare la favorevole tassazione monegasca ed evitare di avere a che fare con il fisco italiano.

Il fatto che la Wooly Lemon sia stata istituita nel Principato ha riportato in auge la questione soprattutto sui social, dove alcuni utenti hanno attaccato direttamente Jannik, come Frida, che non ci va leggera su X: “Ha in mente solo i soldi, un avido presuntuoso, acquista appartamenti in a Milano, ma tasse a Montecarlo. Zero fondazioni o società di beneficienza. Diffidare”; o Francesca, che si chiede anche che fine abbiano fatto soldi del Six Kings Slam promessi in beneficienza: “Aveva promesso di donare parte della vincita ricevuta dai Principi Arabi, poi non se n’è saputo più nulla. Non dà noia ovviamente dove risieda, né che abbia degli affari, ma tutta questa bontà di cui blaterano sempre dove sarebbe? ‘Campione dentro e fuori dal campo’ in che senso?”; “‘Wooly Lemon, la società di Sinner che gestirà da Montecarlo diritti di immagine, sponsor e affari’ e noi che paghiamo le tasse la prendiamo sempre in quel posto. Ebbravo Sinner” chiosa Paolo.