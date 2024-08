Sinner, la risposta sulla finale di Errani e Paolini riapre il circo delle polemiche: “Musetti? Felice per lui”

Jannik Sinner si prepara a difendere il titolo nel Masters 1000 di Montreal (l’anno scorso vinto a Toronto) ma la risposta sulla finale del doppio olimpico fa storcere il naso s qualcuno

Questione di patriottismo. Jannik Sinner è stato più volte al centro delle polemiche per il suo attaccamento (o meno) al tricolore italiano. E dopo il forfait dalle Olimpiadi di Parigi quella critiche che per un po’ si erano sopite sono tornate a fare capolino. Il numero 1 al mondo si prepara a scendere di nuovo in campo sul cemento canadese male parole che arrivano da Montreal generano una nuova ondata di accuse tra chi non ha digerito la mancata partecipazione ai Giochi.

Sinner: “Musetti? Felice per lui”

Il pensiero alle Olimpiadi va immediatamente, le parole di Sinner arrivano nella notte italiana a distanza di poche ore dalla vittoria di Lorenzo Musetti contro il canadese Auger-Aliassime che regala all’Italia e al toscano una medaglia d’argento che mancava dall’edizione del 1924: “Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione. A volte però non si può far altro che accettare le situazioni sfavorevoli e provare, anche se non è semplice. Lorenzo è tornato a casa con una medaglia di bronzo: significa che un italiano è felice e io sono felice per lui”.

La finale di Jasmine e Sara

E sempre sul tema olimpico arrivano anche le parole sulla finale di doppio femminile che vedrà Sara Errani e Jasmine Paolini impegnate nella finale del doppio femminile: “Non so ancora quali saranno i miei programmi per la giornata ma se avrò tempo la guarderò volentieri”. Il programma previsto è quello di tre ore di allenamento: una con Cahill e un altro paio contro lo statunitense JJ Wolf. Ieri il sorteggio del tabellone maschile del torneo di Montreal con Jannik che ha un bye al primo turno e poi la sfida contro lo spagnolo Pedro Martinez o un qualificato. Per l’altoatesino si tratta di un torneo importante visto che lo ha vinto nell’edizione che si è tenuta lo scorso anno a Toronto (il torneo canadese si gioca ad anni alterni tra Toronto e Montreal) e quindi ci sono per lui 1000 punti da difendere nella classifica ATP.

Sinner: l’attaccamento all’Italia e le solite critiche

Jannik Sinner è finito più di una volta al centro delle polemiche. A Tokyo l’azzurro decise di non giocare il torneo olimpico perché non si sentiva ancora pronto nel suo percorso di crescita, lo scorso anno ha deciso di non prendere parte al primo raggruppamento della Coppa Davis a Bologna e ora la decisione di dare forfait a Parigi a causa di una tonsillite. Tutte scelte più che legittime che secondo una parte dei media italiani e di alcuni appassionati sarebbero però il segno di un mancato attaccamento ai colori italiani e del focus esclusivo sulla sua carriera da professionista. Ora a riaprire il circo delle polemiche ci sono quelle parole sulla finale di Paolini ed Errani che qualcuno giudica fredde e disinteressate. E Jannik finisce ancora una volta nel mirino.