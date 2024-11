Sinner vince le ATP Finals e Berrettini sfotte sui social: Matteo e Jannik già in clima Coppa Davis

"The Hammer" è già a Malaga con Volandri e i compagni di Nazionale in vista delle Finals: la story sull'amico trionfatore a Torino è virale e giovedì c'è il match con l'Argentina.

L’avventura dell’Italia alle finali di Coppa Davis a Malaga è ufficialmente iniziata. Mentre Jannik Sinner faceva sue le ATP Finals a Torino, capitan Volandri e gli altri giocatori convocati per le sfide che assegneranno l’ambitissimo trofeo riservato alle selezioni nazionali erano già in Spagna, in posa per le foto di rito. Tutti belli nei loro completini ufficiali. Tutti tranne il rosso di San Candido, ovviamente. Assente più che giustificato. Per Matteo Berrettini un’occasione troppo ghiotta per non piazzare una “story” goliardica.

Berrettini già a Malaga: l’ironia sull’assenza di Sinner

Su Instagram “The Hammer” ha ironizzato sull’assenza proprio di Sinner, il numero 1 di tutto il mondo (e non solo della Nazionale azzurra), al media day nella città andalusa. E ha pubblicato una story diventata immediatamente virale, in cui ha spiegato i motivi – semmai ce ne fosse bisogno – della sua mancata presenza all’appuntamento. A modo suo, ovviamente: “Jannik Sinner aveva dimenticato il completino“.

Fonte: Mat Berrettini Instagram

Coppa Davis, attesa per l’arrivo di Jannik dopo le ATP Finals

Nell’immagine, infatti, si possono ammirare Volandri, Bolelli, Vavassori, Musetti e lo stesso Berrettini sorridenti e in posa davanti agli obiettivi dei fotografi. Grazie a un fotomontaggio, è presente anche Sinner che solleva il trofeo delle ATP Finals appena vinto a Torino. Presto il rosso di San Candido si aggregherà sul serio alla truppa. Il tempo di trasferirsi da Torino a Malaga, per vivere coi suoi compagni di squadra l’ultima avventura di questo 2024 meraviglioso e intensissimo, ricco di gioie e di traguardi storici, ma anche di pagine meno esaltanti.

Giovedì Italia-Argentina: in campo proprio Sinner e Berrettini?

Il clima intanto tra gli Azzurri è quello giusto. Lo dimostra anche la vivacità e l’entusiasmo con cui Berrettini sta vivendo l’esperienza delle Finals. Tutto il gruppo ha esultato e gioito a distanza per l’impresa di Jannik a Torino e ora è proiettato al primo scoglio da superare nel cammino che porta alla conferma del titolo vinto un anno fa sempre nella cittadina andalusa: l’Argentina. Nessun dubbio su chi giocherà il singolare riservato al numero 1: Sinner. Mentre per il numero 2 è ballottaggio tra Berrettini e Musetti. E il primo sembra avere qualche chance in più.