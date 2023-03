Slovacchia, il ct su Skriniar: "Non ho preso bene la sua assenza"

Il difensore dell'Inter non sarà presente nelle prime partite di qualificazione agli Europei 2024 della sua nazionale.

22-03-2023 22:02

Stanno per iniziare le gare di qualificazione ai prossimi Europei 2024. In campo giovedì ci sarà anche la Slovacchia, che affronterà in casa Lussemburgo. Non ci sarà però Milan Skriniar, al momento fuori per infortunio anche con il suo club, ovvero l’Inter.

Il ct Francesco Calzona ha parlato così: “Abbiamo deciso ieri. È un top player, non ho preso bene la sua assenza. Non sono contento, è uno dei giocatori più importanti della nazionale nonché il capitano. Il capitano al posto di Skriniar sarà Kucka. Se gioca”.