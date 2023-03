La campionessa vuole lasciar cadere il sipario sul presunto flirt con Massimo Giletti, giornalista e conduttore. Ci riesce? Non del tutto

31-03-2023 10:46

La sua sovraesposizione mediatica in queste ultime settimane non è solo legata alla sua indubbia qualità sportiva e alle prestazioni in Coppa del Mondo, da autentica campionessa: dal monologo a Le Iene all’intervista rilasciata a Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa, Sofia Goggia è un personaggio centrale nei palinsesti, nei titoli di stampa e siti.

Un talento innegabile che, però, gode adesso di una celebrità che si mescola – suo malgrado – a quella del presunto compagno, il giornalista e conduttore Massimo Giletti.

Sofia Goggia e il presunto flirt con Massimo Giletti

Di questo flirt si è scritto assai, si è approfondito, si è cercato di carpire altro: anche nell’ultima intervista rilasciata da Sofia al settimana Oggi, Goggia si è confidata su questa componente della sua vita, privata ma anche pubblica viste le dichiarazioni di Giletti a Francesca Fagnani durante Belve, che non agevolano l’oblio su una vicenda che intriga.

“Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile”, aveva detto la campionessa di sci parlando della sua vita privata al settimanale Di Più: “In questo momento non sono pronta per una relazione ufficiale e pubblica”.

Fonte: ANSA

La replica di Goggia

“Possiamo dire che è in pista?” era stata la domanda di Francesca Fagnani sulla misteriosa compagna di Giletti. “Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati”, la risposta criptica di lui che si era detto innamorato “anche delle nevi e delle montagne”.

Insomma, Sofia Goggia non gradirebbe – per ovvie ragioni scaturite dal suo ruolo e dalla sua immagine pubblica – che vi sia ancora un eccesso di zelo nell’approfondire la natura della relazione con Giletti, il quale al contrario non si è sottratto a domande, quesiti, approfondimenti sul caso.

“Stiamo parlando del niente di niente”, ha chiarito in un’intervista a Oggi Sofia Goggia, a proposito proprio del presunto flirt con Massimo Giletti: “Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto”.

La stagione strepitosa della campionessa bergamasca

Goggia ha superato l’ennesimo infortunio che poteva minacciare una stagione che si è rivelata incredibile, strepitosa in u crescendo sul quale pochi avrebbero scommesso: la conquista della quarta Coppa del mondo di Discesa libera.

Fonte: ANSA

“Alcune volte la mattina mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa è il dolore dell’anima” ha confidato, “Sono cresciuta con una irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni”.

Gli obiettivi verso le prossime Olimpiadi

Di paure ne ha e ne coltiva ancora, Sofia la quale ha ammesso di temere di non essere all’altezza, di cedere al suo stesso mito della competizione che le fa da sostegno ma che, dall’altro lato, come lei stessa ammette ha un tratto quasi “patologico” perché la spinge a cercare una perfezione irraggiungibile.

Quel che rimane granitico, in questo momento – Giletti a parte – è la sua volontà di partecipare alle prossime Olimpiadi che vedranno ancora una volta Sofia Goggia e la rivale-amica Federica Brignone indossare la divisa azzurra per strappare quelle medaglie che hanno già conquistato – nonostante e malgrado gli infortuni – ai Giochi dimostrandosi ancora le più forti in pista.

