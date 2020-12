Sorteggio Europa League: decise le rivali di Milan, Napoli e Roma

Stabiliti a Nyon i sedicesimi di finale di Europa League: sorteggi abbordabili per le tre italiane in lizza per la coppa, che evitano le squadre più pericolose. Il Milan affronterà la Stella Rossa, in una sfida che rimanda allo storico incontro in Coppa Campioni nel 1988, sospeso per nebbia.

La Roma se la vedrà con i portoghesi del Braga, che il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca allenò nella stagione 2015/2016. L’avversario del Napoli è invece il Granada, attualmente settimo nella Liga spagnola. Spiccano tra gli altri sedicesimi Real Sociedad-Manchester United, Benfica-Arsenal, Lille-Ajax. Le gare di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, quelle di ritorno il 25 febbraio.

I sedicesimi di finale di Europa League

Wolfsberger – Tottenham

Dinamo Kiev – Club Brugge

Real Sociedad – Manchester United

Benfica – Arsenal

Stella Rossa – Milan

Anversa – Rangers

Slavia Praga – Leicester

Salisburgo – Villarreal

Braga – Roma

Krasnodar – Dinamo Zagabria

Young Boys – Bayer Leverkusen

Molde – Hoffenheim

Granada – Napoli

Maccabi Tel Aviv – Shakhtar Donetsk

Lille – Ajax

Olympiacos – PSV

PRESENTAZIONE

L’ Europa League definisce i sedicesimi di finale: a Nyon è in corso il tradizionale sorteggio, interessate le tre italiane, Milan, Napoli e Roma , tutte prime nei gironi e quindi tutte teste di serie.

LE REGOLE

Le squadre arrivate in testa ai gironi, e le 4 retrocesse dalla Champions League con il ranking più alto, sono teste di serie e non possono affrontarsi tra di loro. Nella seconda fascia ci sono invece le 12 seconde, più le altre 4 provenienti dalla Champions. Inoltre sono vietati abbinamenti tra squadre della stessa nazione, e tra squadre che si sono già affrontate nei gironi. Le teste di serie affronteranno la partita di ritorno dei sedicesimi in casa.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Come detto, Milan , Napoli e Roma sono in prima fascia ed eviteranno quindi il confronto con le vincitrici dei gironi e con le squadre di Champions dal ranking più alto come il Manchester United. Dall’urna due i rivali più insidiosi sono Real Sociedad (non per il Napoli), Lilla (non per il Milan), Salisburgo e Benfica.

Teste di serie: Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Ajax, Bruges, Manchester United, Shakhtar Donetsk

Seconda fascia: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lilla, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Olympiacos, Salisburgo, Dinamo Kiev

LE DATE

I sedicesimi di finale sono in programma il 18 febbraio, il ritorno il 25 febbraio.

OMNISPORT | 14-12-2020 12:51