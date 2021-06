Spagna-Polonia, i tifosi juventini temono: che ce la mandi buona

Dopo aver steccato all’esordio la Spagna sbatte anche contro la Polonia, che trova il primo punto del suo Europeo grazie all’1-1 finale. Per i tifosi italiani, i due giocatori più attesi del match, sono senza ombra di dubbio gli juventini Alvaro Morata e Wojciech Szczesny, chiamati a riscattare l’esordio da incubo. Ma al termine i tifosi bianconeri prevedono un futuro incerto.

Morata si riscatta, Lewa e Zieliski no

La gara dell’attaccante spagnolo non parte male con il vantaggio al 26′. La rete, convalidata da Orsato con l’ausilio del Var, permette almeno momentaneamente a Morata di riprendersi la Spagna e far felici anche i suoi tifosi in Italia. C’è chi scrive: “Evvai goal di Morata prima tolto poi convalidato ..Alvaro risponde nel modo migliore alle critiche ricevute”. Con Morata si schiera anche il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, che twitta: “Magari è uno str…o e questo tweet è da buttare, ma son contento per il gol di Morata perché oltre a essere un bravo attaccante mi sembra una bella persona. E voi direte “e stica..i?”. E in effetti non avete tutti i torti”.

Al 42′ la Spagna dimostra, come contro la Svezia, di subire il contropiede avversario e, proprio come contro la Svezia, è il palo a salvare le Furie Rosse deviando il diagonale di Swiderski. Sulla respinta, Lewandowski controlla come può e spara su Unai Simon, bravo a restare in piedi. Ma le critiche social sono per l’attaccante polacco. Qualcuno si chiede: “Che si è mangiato Lewandowski?” e un altro tifoso sentenzia: “Se le mangiato…”, e ancora: “il goal che si è mangiato Lewandowski non si crede!“. Nella prima frazione però il web bacchetta anche il napoletano Piotr Zieliski. Un tifoso si chiede: “Ma Zielinski ha capito che è una partita di pallone e non di nascondino? Se erano gli europei di nascondino premio uomo partita” o ancora: “Ma Piotr sta giocando?”.

Si salva solo Lewandowski

Al 53′ RL9 si sblocca d’astuzia, trova il pari. I tifosi lo esaltano e se la prendono con i commentatori della Rai: “Eccolo il bomber. La Ferrari e Company sono stati 2 ore a criticarlo e lui risponde fa bomber vero…“. Poi, però, la Polonia prova a farsi male da sola concedendo il penalty che Gerard Moreno spara sul palo. Con l’erroraccio sulla ribattuta, Morata ripiomba nelle critiche: “Moratahahahah“, twitta un tifoso e ancora: “Morata è scarso scarso!!!” e non manca l’ironia: “Morata la Juve lo pagherà 50 milioni di €, a Madrid sponda Atletico ancora ridono”, “Questo è il Morata che conosco”, “Morata proprio un killer sottoporta eh”.

Nel finale, a breve giro di boa Szczesny rischia in uscita e Morata è troppo lento a girarsi in area e ai tifosi juventini non restano che gli scongiuri: “Che Dio ce la mandi buona l’anno prossimo con Szczesny”, scrive un bianconero. E non manca chi boccia su tutta la linea la strategia juventina: “Rinnovano Morata… confermano Szczesny… riprendono Allegri… che ennesima stagione di meh ci aspetta“. Ci pensa poi SkySport a rubare la scena social perdendo il segnale: “È sparita Sky“, “Vabbè Sky, ma allora torniamo al tubo catodico e all’antenna attorcigliata attorno al camino”, “Annamo bene”, “Sky si rifiuta di trasmettere Spagna-Polonia. Quando è troppo è troppo“.

