Euro 2020: botta e risposta Morata-Lewandowski, Spagna fermata

Luis Enrique conferma Morata in avanti malgrado la pessima prestazione con la Svezia, Paulo Sousa invece schiera, ovviamente, Lewandowski più i quattro “italiani” Szczesny, Zielinski, Bereszynski e Glik.

Ed è proprio Morata a portare in vantaggio la Spagna al 26’ battendo da due passi il suo compagno di squadra Szczesny su assist di Moreno e concretizzando la superiorità delle Furie Rosse dopo un inizio migliore della Polonia, la convalida del gol è del VAR perché inizialmente il nostro Orsato l’aveva annullato, ma un piede di Bereszynski tiene in gioco Morata.

I polacchi continuano a soffrire ma al 43’ vanno a un passo dal pareggio: Swiderski calcia di sinistro colpendo in pieno il palo alla destra di Simon che poi ipnotizza Lewandowski e gli fa sbagliare un gol clamoroso per un bomber come lui. In chiusura di tempo Jordi Alba per Moreno che manda sull’esterno della rete.

Ripresa: al 54’ Lewandowski si riscatta e pareggia insaccando di testa un cross di Jozwiak, complice anche una spintarella a Laporte che Orsato non rileva. L’arbitro di Schio però subito dopo assegna un rigore alla Spagna per un pestone di Moder a Moreno, sul dischetto va lo stesso bomber del Villarreal ma manda sul palo alla destra di Szczesny, poi Morata ribatte incredibilmente fuori.

Al 65’ Szczesny devia in angolo un destro da posizione defilata di Morata. La Spagna continua ad attaccare: al 73’ Ferran Torres manda di poco a lato un colpo di testa su cross di Llorente. Al 78’, dopo che Szczesny non ha trattenuto a terra, la difesa polacca toglie a Morata la palla del 2-1. All’83’ altro duello Morata-Szczesny, l’estremo difensore juventino compie una prodezza sul suo compagno di squadra.

Ma per le Furie Rosse non c’è niente da fare: allo Stadio de la Cartuja di Siviglia finisce 1-1 e la qualificazione agli ottavi di finale per le squadre del gruppo E si deciderà alla terza e ultima giornata, la classifica vede, una in fila all’altra, Svezia a 4 punti, Slovacchia a 3, Spagna a 2 e Polonia a 1.

OMNISPORT | 19-06-2021 22:55