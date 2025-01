Sparta Praga-Inter, moviola: polemiche per gol annullato e rigori negati

La prova dell’arbitro Hernandez nella penultima giornata della phase League di Champions analizzata ai raggi X, lo spagnolo ha ammonito 4 giocatori

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez – la scelta dell’Uefa per Sparta Praga-Inter – non ha grande esperienza internazionale. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Di recente ha diretto in Champions Juve-Psv e si è fatto notare per non aver ammonito alcun calciatore ma come se l’è cavata ieri sera?

I precedenti di Hernandez con l’Inter

Per il fischietto spagnolo è stata la prima volta con l’Inter.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Soto Grado IV uomo, Martínez Munuera al Var e Gómez all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Dumfries (I), Olatunji (S), Asllani (I), Krsasniqi (S)

Sparta Praga-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′, Dumfries cade in area e l’arbitro decide di ammonirlo per simulazione, decisione che appare un po’ eccessiva. Non c’era comunque contatto da rigore. Al 22′ un possibile fuorigioco nell’azione che porta al tiro di Birmancevic, parato da Sommer, non viene segnalato dal guardalinee, generando qualche dubbio. Al 38′ le proteste per un presunto tocco di mano di Laçi vengono ignorate dal direttore di gara, che considera corretta la posizione del braccio, attaccato al corpo. Nella ripresa, al 53′, Olatunji riceve un giallo per un fallo su Dumfries e le successive proteste.

Al 56′ lo Sparta Praga reclama un calcio di rigore per un intervento su Birmancevic in area: Mkhitaryan colpisce chiaramente il pallone anche se restano dubbi su un presunto contatto di Pavard. Al 60 Dumfries segna il gol del 2-0 per l’Inter: c’è il dubbio di una possibile posizione di fuorigioco di Diimarco. Check molto lungo da parte del VAR che alla fine si risolve con l’annullamento della rete proprio per posizione irregolare, per questione di millimetri. Al 67′ Asllani viene ammonito per un contrasto di gioco: la punizione appare generosa e il cartellino giallo forse eccessivo. Al 94′ giallo per Krasniqi per aver trattenuto Carlos Augusto. Dopo 5′ di recupero Sparta-Inter finisce 0-1.