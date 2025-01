Inter, scoppia il caso Acerbi: è guarito, ma salta lo Sparta. Inzaghi chiede aiuto al mercato

L'esperto centrale nerazzurro allontana il rientro in campo nonostante l'infortunio sia alle spalle: dirigenza in apprensione e in cerca di soluzioni sul mercato

Giunta al primo vero momento cruciale della sua stagione, l’Inter deve fare i conti con un mezzo mistero legato al rientro di Francesco Acerbi, che ancora tarda ad avere una data certa. Nonostante gli esami medici abbiano escluso ulteriori problemi fisici, il difensore non si sentirebbe infatti ancora sicuro di tornare a disposizione.

Una decisione che va indagata e che ha fatto inevitabilmente scattare l’allarme in casa Inter, complicando i piani del tecnico Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni, dalla Champions League al campionato e spingendo la società a valutare eventuali rinforzi dal mercato per far fronte al meglio a tali problematiche, viste anche le ormai prossime 37 primavere dell’ex Milan e Lazio.

Acerbi ancora ai box

Nonostante si sia rivisto in panchina nel successo di domenica sera contro l’Empoli, tiene banco in casa Inter il caso di Francesco Acerbi, che sta sollevando non pochi interrogativi. Il centrale difensivo, fermo ormai da due mesi, non vede il campo dalo scorso 23 novembre. E, nonostante i test abbiano escluso lesioni muscolari, la situazione non sembra ancora essere risolta.

Durante la rifinitura in vista dello Sparta Praga, Acerbi si è infatti visto costretto ad alzare bandiera bianca, optando, di accordo con lo staff medico nerazzurro, per rimandare ulteriormente il ritorno in campo e restare a Milano per recuperare al 100%. Nessun rischio, dunque, ma il trascinarsi della situazione sta creando una certa apprensione all’interno dell’ambiente nerazzurro, soprattutto considerando la contemporanea assenza di Bisseck.

Inter pronta ad andare sul mercato

In questa situazione, la dirigenza nerazzurra valuta inevitabilmente le opportunità di mercato per inserire in rosa un nuovo difensore centrale, un profilo che possa dare maggiore solidità al reparto arretrato e certezze. Occorrerà muoversi in modo accorto e con le giuste tempistiche, a cominciare dal fare spazio in rosa all’eventuale nuovo innesto.

In tal senso, tra i possibili partenti nelle ultime ore si è fatto il nome di Tajon Buchanan, che avrebbe già avuto un incontro chiarificatore con la dirigenza e potrebbe partire anche per trovare maggiore spazio e occasioni per mettersi in mostra (piace, tre le altre anche a Roma e Torino). Quello che è certo è che un difensore verrà acquistato, indipendentemente dalla conclusione positiva del mistero legato alla condizione fisica di Acerbi.

Tra i nomi emersi, quello più gettonato resta Jaka Bijol dell’Udinese, ma la pista non è affatto semplice e difficilmente i friulani si priveranno dello sloveno in questa sessione di mercato. Chiaro, dunque, come Ausilio e Baccin dovranno provare a battere altre piste ed essere (ancora una volta) bravi a cogliere le occasioni che il mercato può offrire, specie quando sta per avvicinarsi alla chiusura, fissata per la mezzanotte del prossimo 3 febbraio.

La prima della ThuLa in Champions

Per la sfida di Champions di domani sera, sarà ancora una volta De Vrij a guidare la retroguardia di Inzaghi, affiancato da Bastoni e Pavard, tornato titolare domenica dopo un lungo stop. Nonostante le difficoltà in difesa, l’Inter scenderà in campo a Praga con schierando l’undici migliore possibile. Detto della difesa, anche la coppia d’attacco sarà quella titolare, con Thuram-Lautaro a far accomodare in panchina Taremi, fin qui partito sempre dal 1′ in Europa. A centrocampo, Asllani dovrebbe essere confermato in cabina di regia al fianco di Barella e Mkhitaryan, anche se scalpita Zielinski. Sugli esterni agiranno Dimarco e Dumfries.