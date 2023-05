Superbike, Bautista manda in ansia la Ducati: grandi dubbi sul suo futuro

Il campione del mondo in carica ha convocato una conferenza stampa speciale per giovedì a Barcellona. Potrebbe annunciare il rinnovo, ma anche il ritiro dalle corse.

02-05-2023 21:00

Ha iniziato la stagione 2023 nel migliore dei modi con otto vittorie su nove nei primi tre round del Mondiale Superbike tra Australia, Indonesia e Olanda. Adesso per Alvaro Bautista si avvicina l’appuntamento di casa sulla pista catalana di Barcellona, dove proseguire il suo bel campionato alla guida della Ducati Panigale V4. Ma sarà un weekend importante anche per un altro motivo.

Ducati, il possibile annuncio di Bautista

Il pilota spagnolo, che nel 2022 ha coronato il suo sogno e quello della Ducati di vincere insieme il titolo mondiale Superbike, ha infatti indetto a sorpresa una conferenza stampa speciale per questo giovedì alle ore 15 proprio in quel di Barcellona, alla vigilia dell’inizio del quarto round stagionale.

Siamo ai primi di maggio e il mercato piloti per il 2024 sta già entrando nel vivo, con un colpo di scena che potrebbe arrivare proprio da questa conferenza stampa di Bautista. Il suo contratto con la Ducati scadrà infatti a fine stagione e gli scenari possibili sono appunto due: rinnovo o ritiro.

Ducati, Bautista può aprire il mercato

La prima possibilità sarebbe di certo quella più facile per la Ducati, ovvero il rinnovo del contratto di Bautista fino al 2024 per far proseguire un matrimonio bellissimo. Il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi non è al suo livello e lo spagnolo è il faro assoluto della squadra Superbike.

La seconda sarebbe quella di restare a casa con la moglie e le sue due figlie. Bautista ha già fatto sapere di volere più tempo con loro e a fine anno potrebbe salutare così la compagnia. Con la Ducati che potrebbe buttarsi sul campione 2021 Toprak Razgatlioglu, in scadenza a fine anno con Yamaha.

Ducati, la scelta importante di Bautista

A 38 anni Bautista sa bene che la sua carriera è arrivata alle battute finali. Più di 20 spesi nel mondo delle corse con una vita nel Motomondiale, con tanto di titolo mondiale vinto in 125 nel 2006. Poi tante gare in 250 e nove stagioni in MotoGP con Suzuki, Honda, Aprilia e appunto Ducati.

Nel 2019 con la Rossa di Borgo Panigale ha iniziato la sua avventura in Superbike, ma il titolo è sfumato. Dopo due anni difficili in Honda ecco il ritorno in Ducati nel 2022 con il mondiale vinto, la ciliegina sulla torta, che potrebbe essere ripetuto quest’anno. Forse l’ultimo da pilota di moto.