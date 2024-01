Supercoppa: la gaffe di Mauro in diretta nel post-partita fa esplodere i tifosi

Dopo gli screzi con Mourinho, Mauro torna protagonista con una gaffe nel dopo-gara di Napoli-Fiorentina: stavolta ad infuriarsi sono i tifosi laziali

19-01-2024 09:29

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Archiviata la polemica a distanza con Mourinho, Massimo Mauro torna a rubare la scena con una gaffe che ha fatto infuriare i tifosi della Lazio. Già, nel post partita di Napoli-Fiorentina l’opinionista Mediaset ha posto questa domanda a Mazzarri: “Pensi di ripetere l’esperimento in campionato e anche contro l’Inter in finale?”. Apriti cielo: sui social supporter biancolesti letteralmente scatenati.

Supercoppa, la gaffe di Mauro dopo Napoli-Fiorentina

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana che si sta disputando a Riyad, in Arabia Saudita. Il 3-0 dei partenopei alla Viola è frutto soprattutto della rivoluzione tattica di Mazzarri, che ha accantonato il 4-3-3 dello scudetto targato Spalletti per riproporre una più coperta difesa a 3. Nel commentare questo cambiamento, Massimo Mauro ha chiesto al tecnico di San Vincenzo se intende riproporre l’esperimento “anche in finale contro l’Inter”.

Ha fatto seguito qualche secondo d’imbarazzo negli studi d’Italia 1, perché in realtà i nerazzurri la finale dovranno guadagnarsela nel match che giocheranno stasera contro la Lazio. Dopo aver dato per certa la presenza nell’atto clou della competizione della squadra di Inzaghi, da bravo ex calciatore ha provato a salvarsi in calcio d’angolo: “Ah, scusatemi. L’Inter deve ancora giocare con la Lazio. Ovviamente in finale contro una tra Inter e Lazio”.

Tifosi della Lazio scatenati sul web dopo le parole di Mauro

La dimenticanza dell’ex calciatore di Juventus e Napoli non poteva certo passare inosservata sui social. “Questo è quello che ha detto che il rigore per la Lazio nel derby di Coppa Italia era regalato… toglieteli il vino in studio” commenta su Facebook Roberto. “Chiedere scusa no?” aggiunge Simone. Ma c’è anche chi immagina uno scenario diverso. “Non è che è tutto scritto e se lo è fatto scappare? Stasera vedremo” si domanda Nico. E chi, invece, spera nell’effetto scaramanzia. “Magari porta bene questa gaffe” si augura Alfredo.

Mauro, solo pochi giorni fa la lite con Mourinho

Di recente Mauro era stato bersaglio dell’attacco di José Mourinho. L’ex allenatore della Roma aveva puntato il dito contro l’opinionista dopo la gara di Coppa Italia vinta a fatica dai giallorossi contro la Cremonese. Lo Special One si era legato al dito le dichiarazioni di Mauro nel post Roma-Napoli: in quella circostanza l’ex centrocampista aveva criticato l’atteggiamento dei capitolini in campo definendolo “antisportivo”. Da lì ha fatto seguito una polemica con botta e risposta a distanza, risoltasi poi col faccia a faccia nel post del derby di Coppa Italia.