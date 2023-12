Superlega, la rivincita di Agnelli: web scatenato, gli scenari e cosa cambia per la Juve

L'ex presidente bianconero ha citato gli U2 per commentare la sentenza Ue che riabilita anche la sua figura dopo un anno duro tra dimissioni e veleni

22-12-2023 13:35

Quando nel 1987 gli U2, all’apice della loro carriera, pubblicarono il plurivenduto album “The Joshua Three”, ricco di capolavori musicali, non avrebbero mai immaginato che un testo di una delle loro canzoni più belle, “Where the streets have no name”, sarebbe stato utilizzato da un dirigente sportivo come simbolo di rivincita, quasi 40 anni più tardi. Ieri Andrea Agnelli ha utilizzato proprio quel brano per dar sfogo alla sua soddisfazione dopo la sentenza dell’Ue sull’Eurolega che riabilita tutte le sue, criticatissime, battaglie.

Agnelli cita gli U2 per esprimere la sua gioia

In un post sui social l’ex presidente della Juventus ha usato le parole di ‘Where the streets have no name‘ scrivendo (in inglese): “Voglio correre, voglio nascondermi. Voglio abbattere i muri che mi trattengono dentro. Voglio arrivare e toccare la fiamma. Dove le strade non hanno nome.#finoallafine”.

Nel futuro dell’Eurolega potrebbe esserci il ritorno di Agnelli

A gennaio ci sarà l’ulteriore ricorso per vedersi ridotta se non cancellata la squalifica che comunque termina a giugno ma Agnelli non è mai rimasto con le mani in mani: trasferitosi saltuariamente ad Amsterdam, con la società di comunicazione A2A ha svolto una costante attività di lobbying su media e istituzioni per promuovere la causa della Superlega e quella di ieri è anche una sua vittoria. Possibile che nel futuro della Superlega, ove mai dovesse esserci, possa avere anche un ruolo di rilievo.

I fan di Agnelli esultano: è una sua vittoria

Fioccano le reazioni sul web: “C’è sempre chi ha pensato che fosse un visionario, oltre che uno dei più vincenti della storia del calcio e per questo è stato fatto fuori…”, oppure: “Ragioniamo in maniera logica: la Superlega è un progetto finanziato da JP Morgan. John Elkann è membro JP Morgan. Reichart (A22) ha dichiarato di aver ricevuto i complimenti di Agnelli. Siete proprio sicuri dei ‘contrasti’ fra cugini? Io no. Tutt’altro” e anche: “Dopo questa sentenza spero che almeno per una volta La Juventus passi al contro attacco e chieda tutti i danni procurati da Ceferin & Company…”

C’è chi scrive: “Per Vincere hai perso tutto. Da solo. Contro tutti. Onore a te Andrea” e anche: “Agnelli ha cambiato il calcio, e in Europa non era da solo, ma in Italia si era solo, solo lui contro tutti” e poi: “Aldilà degli errori tattici commessi, tanti dovrebbero chiedere scusa ad Agnelli (Gravina in testa). La spocchia glielo impedirà” e ancora: “Ci manchi Presidente…!!!Grazie (Superlega) e torna presto…!!! Il calcio “VERO” ha bisogno di te…la Juventus ha bisogno di te…!!!” e infine: “stiamo aspettando a braccia aperte il tuo ritorno alla guida della Juve e del calcio europeo”.