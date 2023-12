Superlega, la sconfitta di UEFA e Fifa fa volare il titolo Juve e i tifosi invocano Agnelli

Tifosi della Juve scatenati dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue che dà ragione alla Superlega: "La vittoria di Agnelli, il monopolio Uefa è finito"

21-12-2023 13:30

La sentenza della Corte di giustizia Ue, che dà ragione alla Superlega in merito al monopolio di Uefa e Fifa sulle competizioni calcistiche internazionali, dà il via a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, al pari della sentenza Bosman. Scatenati sui social i tifosi della Juventus, che invocano Andrea Agnelli, tra i promotori del progetto.

Superlega, la sconfitta di Uefa e Fifa fa scatenare i tifosi della Juve

Sui social non si contano i commenti dei tifosi della Juventus, tutti a favore di Andrea Agnelli, l’ex presidente che tanto si è battuto per la Superlega insieme a Real Madrid e Barcellona fino ad arrivare allo scontro col numero uno della Uefa Ceferin, un tempo suo grande amico. “In un mondo normale oggi dovevano fioccare le dimissioni di tanti protagonisti della governance attuale del calcio. In un mondo normale” scrive Colpo gobbo su Twitter. “Questa è la tua vittoria (il riferimento è ad Andrea Agnelli, ndr). Grazie per aver lottato e per averci sempre creduto. Il monopolio di Ceferin è finito. La Superlega è realtà” aggiunge Daniele De Felice. “A quando lui presidente della Superlega (Agnelli, ndr)? Noi abbiamo sempre creduto che sapevi ciò che stavi facendo”.

Sentenza Corte Ue, al fianco di Agnelli anche lo Juventus Club Parlamento

Così il direttivo dello Juventus Club Parlamento ha voluto mostrare subito sostegno all’ex presidente della Vecchia Signora: “La Corte di giustizia Ue si è espressa a favore delle osservazioni fatte sulla Superlega, confermando un abuso di posizione dominante assolutamente sproporzionato da parte di Uefa e Fifa. Ancora una volta il tempo è galantuomo: il presidente Andrea Agnelli, che ringraziamo per il coraggio di averci sempre messo la faccia, ha combattuto una battaglia per la libertà dello sport e del mercato”.

Effetto Superlega, il titolo della Juventus vola in borsa

Sono bastati pochi minuti dalla sentenza della Corte di giustizia Ue per consentire al titolo della Juventus di volare in borsa. Già, chiamatelo pure effetto Superlega. In apertura le azioni del titolo a Piazza Affari si attestavano a 0,2512 euro per poi schizzare a 0,2648 euro, un valore che le stesse non raggiungevano dagli inizi di ottobre. Insomma, c’è già aria di cambiamento, nonostante la posizione della Uefa che si ritiene tranquilla. Al contrario, A22 Sports, società promotrice della Superlega, e Florentino Perez, numero uno del Real Madrid annunciano l’inizio di una nuova era.