Sviste arbitrali: negli ultimi tre anni aiutata sempre la stessa squadra

La Juve passa da squadra più sfavorita dal VAR a club più aiutato dalle sviste arbitrali secondo uno studio della Gazzetta. Anche l'Inter favorita

02-07-2023 17:10

Tempi di bilanci per le società e per gli arbitri. Se con cinque anni di VAR era emerso un dato netto e inequivocabile, con l’avvento di questa ultima e passata stagione, la sorte si è invertita non poco. La Juventus passa da squadra più sfavorita e colpita dal VAR a squadra più favorita.

L’analisi della Gazzetta dello Sport sugli errori arbitrali

La polemica che fu scatenata da Massimo Mauro che sostenne lo scorso anno, in diretta tivù nazionale, che il VAR è stato introdotto per impedire alla Juventus di continuare a vincere fu a dir poco clamorosa.

Oggi, le moviole della Gazzetta dello Sport, i voti, i giudizi ma soprattutto un resoconto finale realizzato da Carlo Nesti e Massimo Fiandrino mettono in risalto quanto segue. Sommando questi ultimi tre campionati, la Juve ha avuto 115 errori “a favore” (più di tutte) davanti a Milan (109) e Inter (99); il Toro capeggia sul versante opposto con 205 errori “contro”, davanti a Milan (102) e Inter (93).

Il dettaglio delle sviste arbitrali

Lo studio svolto dalla GdS degli ultimi tre campionati, è volto a mettere in evidenza l’analisi giornata per giornata delle trentotto gare in cui la Serie A si è data battaglia, analizzando gli errori che sono stati “favorevoli” o “contrari”.

Nella stagione 2020-21, Juventus e Roma hanno avuto più errori “a favore” (37) mentre il Torino 67 “contro” (la Juve 38); nel campionato 2021-22, ancora la Juve davanti con 42 errori a favore (dietro, il Milan con 32 e il Napoli con 30) e nei “contro” ancora il Torino con 55 davanti a Milan e Roma. Nell’ultimo campionato (2022-23), alla prima voce in questa virtuale classifica sono in testa Juve e Inter (36) e il Torino dall’altra parte capeggia con 83 “contro”.

Il bilancio finale: Juve e Inter le favorite, ecco perchè

Nonostante in quest’ultima stagione, oltre alle già presenti “Goal Line Technology” e “VAR“, ci sia stata anche l’introduzione del “Fuorigioco Semiautomatico” (SAOT), da Gennaio 2023, che ha reso ancora più accurata e precisa la misurazione delle figure nelle azioni di gioco e soprattutto da gol sfruttando le immagini fornite dalla tecnologia, le polemiche e le sviste arbitrali non si sono comunque annullate.

Nell’ultima stagione, il conto di Nesti-Fiandrino vede il totale di 36 errori a favore per Juve e Inter; di 35 per il Milan, di 29 per la Roma e di 25 per il Napoli. Poi, 21 per l’Atalanta, 18 per la Fiorentina, 16 per il Torino. Riguardo, invece, quelli contrari, spicca il Torino che ne ha avuti 83, la Roma 46, il Milan 35, il Napoli 30, l’Inter 28, la Juventus 27. Il conteggio delle 3 stagioni tiene in considerazione gli errori inerenti a gol, rigori, fuorigioco, espulsioni e punizioni.