Svizzera-Italia: Donnarumma santo subito per il web, bocciati tutti a partire da Scamacca e Di Lorenzo

Ma davvero è questa l’Italia? Imbarazzanti gli azzurri dopo il primo tempo della gara con la Svizzera, chiuso con il meritato vantaggio elvetico grazie al gol di Freuler. Senza gioco, senza idee, gambe molli e sofferenza costante con il solo, solito Donnarumma che ha provato a salvare la baracca arrendendosi al 37′ ma senza colpe. Per la quarta volta su quattro in Germania gli azzurri prendono gol per primi.

I tifosi sui social salvano solo Donnarumma

La delusione sul web è palese: nessuno si aspettava che d’improvviso questa Nazionale si trasformasse in un bellissimo cigno ma neanche si poteva pensare a una prestazione così brutta. Fioccano le reazioni: “L’unica squadra dell’europeo dove il portiere praticamente gioca da unico contro la squadra avversaria, dategli una medaglia a Gigio Donnarumma” e poi: “DONNARUMMA SANTO SUBITO” e anche: “DONNARUMMA SEI LA NOSTRA SALVEZZA” e ancora: “Grazie Gigione senza te chissà dove eravamo”, oppure: “Donnarumma- Svizzera 0-1” e ancora: “Gigio medaglia al valor civile subito”

E’ un coro di elogi per il portiere del Psg: “Sempre grazie Gigione per esistere” e poi: “Donnarumma regge (ancora) il baraccone Italia” e anche: “Donnarumma è sempre lui, non c’è niente da fare”, oppure: “L’Italia è una repubblica fondata su Gianluigi Donnarumma” e ancora: “Santo Donnarumma dove la vuoi la statua?”, per concludere: “Donnarumma, non tutti insieme i miracoli. Diluiscili poco alla volta”.

Quante critiche per gli azzurri

Il portiere però è l’unico a meritare applausi. Nel mirino dei tifosi soprattutto Di Lorenzo e Scamacca: “Ma Di Lorenzo gioca per gli avversari?” e poi: “Ma quanto è scarso Scamacca?? ” e ancora: “Questi siamo, soffriamo pure contro la Svizzera. Meritiamo di uscire da questo europeo. Gioco e idee inesistenti, tanto lavoro da fare…”

C’è chi scrive: “Io non so come sia possibile ma Scamacca mi sta facendo rimpiangere Immobile… per dire eh” e poi: “Meglio giocare in 10 che con Scamacca” e anche: “Spalletti è in versione Oronzo Canà che sparge il sale in campo sperando nella buona sorte”. In realtà non si salva nessuno: “Ma Cristante e Mancini sono una specie di tassa da pagare per non avere ripercussioni sui lavoratori transfrontalieri con la Svizzera?” e anche: “Non c’è nessun reparto che funzioni a dovere” e infine: “A questa squadra mancano sia la tecnica che il carattere. É già tanto che non siamo tornati a casa prima”.

