Taylor, prima il record di cartellini poi le minacce: l’arbitro che fece infuriare Mou finisce in panchina

Ha fatto tanto discutere la direzione di gara tra Bournemouth e Chelsea che il povero fischietto inglese ha subito minacce di morte. Per rasserenare il clima la Federazione ha concesso all'arbitro un turno da quarto ufficiale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Premier League ha sospeso in via precauzionale Anthony Taylor. Il celebre arbitro inglese non arbitrerà nessuna partita del prossimo turno di campionato: una decisione scaturita a seguito delle minacce ricevute dall’uomo dopo match tra Bournemouth e Chelsea. La Federazione sta indagando su quanto accaduto e sui numerosi episodi controversi di una gara in cui si è registrato il record assoluto di cartellini con 14 giocatori più due membri dello staff tecnico.

Bournemouth-Chelsea e le sue conseguenze

Anthony Taylor ha ricevuto addirittura minacce di morte dopo il turbolento arbitraggio di Bournemouth-Chelsea. Che quest’ultima non sia stata una partita semplice lo indica nitidamente il tabellino che racconta di un numero smisurato di ammonizioni. Addirittura 16 tra campo e panchina con pure Enzo Maresca, tecnico dei Blues, a pagare dazio all’atteggiamento intollerante del fischietto britannico. Come segnalato da Mail Sport nei giorni che hanno fatto seguito alla sfida ci sarebbero state conseguenze che hanno minato la serenità di Taylor.

Taylor cambia ruolo per un turno

A quel punto è diventato necessario l’intervento della Premier League che ha proposto al suo arbitro di prendersi una piccola pausa. Non uno stacco completo ma più che altro un ridimensionamento con il passaggio dal campo alla panchina in qualità di quarto ufficiale. Un ruolo che Anthony Taylor occuperà sia sabato a Southampton per il match con l’Ipswich che domenica a Brighton nell’incontro che i padroni di casa giocheranno contro il Nottingham Forest.

Il precedente di Taylor con Mourinho

Si tratta di un metodo per tutelare Taylor visto l’odio che gli è stato rigettato addosso dopo l’ultima gara arbitrata. Il PGMOL (associazione di arbitri) ha espresso la sua massima solidarietà nei confronti del 45enne che già in passato, come ben ricorderete, fu al centro di numerose polemiche. E’ infatti l’arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, quella ancora oggi non mandata giù da José Mourinho che pure in una recente intervista ha tirato nuovamente in ballo il fischietto inglese.