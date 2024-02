Tennis Berrettini a C’è Posta per Te, i social si scatenano e il paragone con Sinner è impietoso

Matteo Berrettini, alle prese con una serie di infortuni, è stato ospite della trasmissione di Maria De Filippi proprio mentre Jannik Sinner vinceva il match che lo proietta al numero 3 in classifica

17-02-2024 23:25

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le coincidenze della vita sanno essere crudeli. Recita così un post sui social a commento della partecipazione di Matteo Berrettini a C’è Posta per Te. Il tennista romano è stato ospite della trasmissione di Maria De Filippi proprio nella serata in cui Jannik Sinner accede in semifinale a Rotterdam e si assicura così la terza posizione nel ranking mondiale, la più alta mai occupata da un italiano.

Berrettini a C’è Posta per Te

Matteo Berrettini è stato ospite della trasmissione di Maria De Filippi “C’è Posta per Te” tornata in onda questa sera dopo la pausa della settimana scorsa (causa concomitanza con Sanremo). Il tennista italiano è intervenuto in trasmissione nella storie di due sorelle, Denise e Debora, che non sono riuscite a rimanere vicine nel momento difficile di un lutto.

Berrettini è sembrato molto colpito dalla storia: “Io ho un fratello e il nostro rapporto è molto simile al vostro. Siamo unitissimi. Mi sono rivisto nelle vostre parole”. Poi rivolto a Debora rivela: “Ho un solo tatuato sulla spalla. Rappresenta mia madre. Credo che ci sia una connessione speciale stasera. Nella vita sono stato molto fortunato – continua – perché non ho dovuto affrontare quello che hai affrontato tu”. E infine è arrivato anche il regalo di una racchetta.

Il ritorno in campo di “Martello”

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Matteo Berrettini soprattutto per le vicende extracampo che lo hanno riguardato. Il 20 febbraio il tennista terrà una conferenza stampa in cui parlerà presumibilmente del suo ritorno in campo ma c’è chi dice che invece uno dei temi sarà la rottura della sua storia con Melissa Satta. Il tennista romano però sembra sempre più vicino al ritorno in campo visto che risulta iscritto alle qualificazioni del torneo americano di Indian Wells, con la speranza di mettersi alle spalle in maniera definitiva questo lungo momento negativo.

Social scatenati: il paragone con Sinner

La presenza di Matteo Berrettini nella trasmissione di Maria De Filippi non è passato inosservato sui social e immediato è scattato il paragone con Jannik Sinner. Nello stesso momento, minuto più minuto meno, l’altoatesino stava conquistando la finale al torneo di Rotterdam che da lunedì gli varrà anche la terza posizione nella classifica ATP, il ranking più alto mai ottenuto da un italiano.

“Nell’esatto momento in cui Jannik Sinner diventa numero 3 del mondo, Matteo Berrettini è ospite a C’è Posta per Te. Le coincidenze delle vita sembrano essere crudeli”, dice Francesco. Mentre c’è chi è decisamente più critico nei confronti del romano: “La differenza tra Berrettini e Sinner è che quest’ultimo non lo vedremo mai in questi contesti”.

Del resto solo qualche giorno fa gran parte dei tifosi italiani avevano apprezzato la scelta di Jannik Sinner di rifiutare l’invito a Sanremo avanzato da Amadeus. Il 22enne altoatesino ha stupito in tanti che non si aspettavano questa sua decisione motivata dalla voglia di concentrarsi solo sui suoi allenamenti.