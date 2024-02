Tennis, Berrettini l’annuncio sui social in vista del rientro e la confessione: “Sono stati mesi difficili”

Matteo Berrettini ha deciso di postare un video per ringraziare i tifosi e le persone che lo hanno sostenuto nel corso della riabilitazione ma non c’è ancora una data per il ritorno

12-02-2024 19:17

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Matteo Berrettini si prende un po’ di tempo per parlare ai suoi tifosi e alle persone che lo stanno aiutando a superare questo momento di difficoltà. Il tennista italiano si confessa nel corso di un video pubblicato sul profilo Instagram che annuncia “breve” ma poi va avanti per due minuti, in una sorta di piccolo sfogo dopo un lunghissimo periodo che sembra averlo messo a dura prova e non solo sotto il profilo fisico.

Berrettini: il video su Instagram

Matteo Berrettini decide di eliminare gli intermediari, sceglie la strada più diretta per parlare con i suoi tifosi. Il tennista italiano da lungo assente a causa di una serie di infortuni decide così di pubblicare un video su Instagram: “Un brevissimo video, ho da un po’ di tempo la necessità di fare un video per ringraziare le persone che mi stanno aiutando negli ultimi mesi che sicuramente non sono stati i mesi più facili della mia carriera ma che con grande impegno sto cercando di superare per divertirmi e fare tante cose belle”.

“La cosa più importante è che volevo ringraziarmi per i messaggi di supporto – continua il tennista romano – è una cosa che ci tenevo a fare ma non avevo avuto il coraggio di fare. Non volevo fare un comunicato, credo che questo sia il modo più facile per arrivare a tutti. Non ho la possibilità di ringraziare uno a uno. Non è una cosa organizzata da nessuna, è un’idea mia e forse i miei agenti e il mio ufficio stampa non saranno contenti di questa cosa”.

Nessuna data per il ritorno

Da giorni si fanno speculazioni sulla possibile data per il ritorno del tennista azzurro che ha giocato l’ultima partita lo scorso 31 agosto agli US Open. Da allora è iniziato un lungo calvario con la data per il ritorno in campo che è andata slittando in avanti praticamente ogni giorno. Anche nel video su Instagram non c’è traccia del momento giusto per tornare ad assaggiare il campo.

“Volevo dirvi che sto meglio, anche se sono un po’ raffreddato, e che tornerò in campo tra poco, mi sto allenando intensamente, ho tanta voglia di tornare ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Forse quando riguarderò il video mi vergognerò tantissimo ma questo sono io”.

Indian Wells o Miami: i possibili rientri

Difficile fare ipotesi sulla data del possibile ritorno in campo di Matteo Berrettini. Nelle ultime settimane Martello ha pubblicato video quasi a cadenza quotidiana in cui lo si vede allenare duramente. La voglia di certo non manca ma nessuno vuole correre il rischio di affrettare i tempi. L’obiettivo sembra puntato sul Sunshine Double: i due tornei americani in programma a Indian Wells e a Miami. In particolare la scelta più oculata sembra essere quello del Miami Open in programma dal 20 al 31 marzo e al quale l’azzurro potrebbe accedere grazie al ranking protetto e senza passare da qualificazioni o wild card.