Tennis, David Nalbandian denunciato dall'ex compagna per molestie e stalking: "Spiata e ripresa nuda"

L'ex fidanzata di David Nalbandian, finalista a Wimbledon nel 2002 e vincitore di un Masters nel 2005, accusa: "Spiata in casa mia con una telecamera, io vittima di molestie".

16-12-2023 17:38

Guai in vista per David Nalbandian. L’ex campione argentino, arrivato fino alla posizione numero 3 del tennis mondiale, è stato denunciato da una sua ex fidanzata, la modella Araceli Torrado. Le accuse? Molestie, stanking e non solo. Secondo la 30enne, Nalbandian l’avrebbe spiata e ripresa nuda a sua insaputa mentre era nel suo appartamento. Nei confronti dell’ex tennista è stata chiesta un’ordinanza restrittiva.

Le accuse della modella: “Spiata nel mio appartamento”

Non è la prima volta che la modella accusa Nalbandian. Alcune settimane fa Araceli Torrado ha raccontato pubblicamente di aver scoperto una piccola telecamera sistemata dietro un condotto d’aerazione nel suo appartamento, accusando il suo ex compagno di averla osservata nell’intimità, di averla spiata e ripresa nuda, salvando tutto su qualche dispositivo elettronico. Il racconto pubblico della modella, che vanta oltre 200mila followers su Instagram, aveva suscitato grande scalpore, ma non aveva avuto esito. Una prima denuncia in tribunale, infatti, era stata archiviata.

La denuncia contro Nalbandian: nei prossimi giorni il verdetto

Adesso le cose sembrano poter andare diversamente. Torrado è tornata alla carica con una nuova denuncia, per stalking e molestie, e stavolta i giudici hanno riconosciuto il diritto a proseguire le indagini. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il verdetto circa la richiesta di ordinanza restrittiva presentata dalla ragazza nei confronti di Nalbandian. Ai media argentini Araceli ha raccontato di essere sconvolta.

Il racconto di Araceli Torrado, l’accusatrice dell’ex campione

“Provo panico e ansia per quello che potrebbe avere sul suo telefono o su un’applicazione, mi ha filmato nuda e in altri momenti intimi”, ha raccontato Torrado. “Io e i miei legali abbiamo chiesto un ordine del tribunale per il sequestro dei suoi dispositivi elettronici. Mi sento sollevata sapendo che tutto questo è diventato pubblico e che il sistema giudiziario mi ha finalmente ascoltato. Abbiamo insistito molto. Ho raccontato ai giudici che in uno dei miei ultimi contatti, Nalbandian mi ha detto che sarebbe venuto a cercarmi. Mi sono dovuta spostare molto velocemente”.

Nalbandian, gloria del tennis argentino: finalista a Wimbledon 2002

Nessuna dichiarazione sull’argomento è arrivata invece da David Nalbandian, 42 anni il prossimo 1 gennaio, gloria dello sport argentino: oltre che stella del tennis, è stato anche pilota di rally nonchè, fino a dicembre 2022, allenatore di Miomir Kekmanovic, semifinalista con la Serbia nell’ultima Coppa Davis contro l’Italia. Nel 2002 Nalbandian raggiunse la finale di Wimbledon, dove fu sconfitto da Lleyton Hewitt. Nel 2005 ha invece vinto il Masters, antesignano delle ATP Finals. Per tre volte è stato finalista di Davis con l’Argentina.