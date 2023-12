La capitana di Billie Jean King Cup ha fatto sapere con una story su Instagram di essersi vista costretta a tornare all'ospedale di Pisa per complicanze seguite all'intervento.

Ultimo aggiornamento 11-12-2023 17:17

Si è reso necessario un nuovo ricovero per Tathiana Garbin, capitana di Billie Jean King Cup, che a fine novembre era stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico (dopo quello effettuato a inizio ottobre) nel tentativo di debellare un brutto tumore col quale sta convivendo ormai da qualche mese. È stata la stessa ex giocatrice WTA ad annunciare il nuovo ricovero, utilizzando al solito i suoi account social per rendere pubblica la notizia e informare i tanti appassionati del nuovo quadro clinico.

La stories: “Complicazione legate all’intervento”

Nel messaggio che ha postato attraverso una stories su Instagram, Garbin non è entrata troppo nel dettaglio di cosa ha causato il nuovo ricovero, limitandosi a spiegare quanto accaduto. “Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicanze legate all’intervento, sono stata nuovamente ricoverata. Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio“. Tathiana era stata dimessa dall’ospedale “Cisanello” di Pisa, dove era stata operata dall’equipe medica del professor Lippolis, lo scorso 7 dicembre, ma è dovuta subito tornare in corsia per complicazioni seguite al secondo intervento subito.

Gli auguri di Sinner e Volandri, la visita delle “sue” ragazze

La capitana di BJK Cup aveva reso nota la malattia subito dopo la finale dell’ambita competizione a squadre femminile, persa dall’Italia contro il Canada. La vasta eco che la notizia aveva suscitato era figlia anche dei messaggi di auguri arrivati da Jannik Sinner e Filippo Volandri subito dopo la vittoria della squadra maschile in Davis Cup, ottenuto il giorno precedente all’intervento, effettuato il 27 novembre.

Quel giorno peraltro Garbin aveva ricevuto in corsia la visita delle giocatrici italiane con le quali aveva condiviso le settimane di Billie Jean King Cup, una visita quanto mai gradita, a testimonianza dell’affetto e della vicinanza mostrata da tutte le ragazze della nazionale, a nome di tutto il movimento. Ora questo nuovo ricovero si spera possa essere rapido e indolore: pur non rivelando nei dettagli l’entità del problema, l’auspicio è che la mestrina possa tornare in fretta a casa, magari in vista anche delle imminenti festività natalizie.

Chi è Tathiana: capitana di BJK Cup dal 2016

In carriera Tathiana Garbin ha disputato 762 incontri di singolare, con 427 vittorie e 335 sconfitte. Ha raggiunto il best ranking nel maggio del 2007, salendo alla posizione numero 22 del mondo, in concomitanza con il miglior risultato ottenuto in una prova del grande slam (gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros). Ha conquistato un titolo WTA 250 datato aprile 2000 sulla terra rossa di Budapest, arrivando in finale in altre 4 occasioni.

Dal 2016 ricopre il ruolo di selezionatrice e capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, dove il miglior risultato l’ha ottenuto un mese fa nella fase finale 2023, chiudendo al secondo posto alle spalle del Canada. Già all’epoca, senza farlo sapere a nessuno (per non distrarre l’ambiente e la squadra, segno di grandissima sensibilità e attenzione ai dettagli e alle necessità altrui), era cominciata la sua battaglia contro un raro tumore, quello che oggi l’ha costretta nuovamente a tornare in corsia. Ma come detto, la speranza è che sia soltanto un viaggio lampo, che possa sottrarla il meno tempo possibile dall’affetto dei propri cari.