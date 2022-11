Terremoto Juve, congelate le trattative in entrata e i rinnovi

29-11-2022 19:27

È innegabile che il terremoto che ha colpito nelle scorse ore la Juventus, con le dimissioni di Andrea Agnelli e del cda, avrà delle ripercussioni anche sul mercato dei bianconeri. Come riportato da gazzetta.it, al momento devono considerarsi congelatele varie operazioni di alto livello dei bianconeri, come ad esempio le trattative con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic e con la Roma per Nicolò Zaniolo.

In attesa di conoscere le intenzioni del nuovo cda circa gli obiettivi sportivi ed economici sono da considerare congelati anche i rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, in scadenza a giugno, oltre a Cuadrado e Alex Sandro già intenzionati ad accasarsi altrove.