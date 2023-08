Tevez, l’ultima sfida dell’Apache: ecco cosa farà l’ex idolo della Juventus

L'Apache riparte dall'Independiente dopo l'addio di Zielinski: per lui è la seconda avventura in panchina dopo quella deludente al Rosario Central

22-08-2023 09:42

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Carlos Tevez riparte dall’Independiente. L’ex attaccante della Juventus è pronto alla sfida più difficile della sua carriera: guidare la squadra di Avellaneda. Sarà un’impresa tutt’altro che semplice, visto il clima di alta tensione che si respira nel club argentino: i risultati in campo sono deficitari, in società la situazione è rovente e tifosi sono da tempo sul piede di guerra. Per l’Apache una vera e propria mission impossible.

Scommessa Tevez: non era la prima scelta dell’Independiente

Il tecnico di origini russe Ricardo Zielinski ha lasciato dopo sole 18 partite alla guida dell’Independiente e un bilancio piuttosto magro di sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, di cui l’ultima decisiva in casa col Colon. Tevez ha vinto il ballottaggio con Walter Erviti, ma dopo i numerosi rifiuti incassati dal club da altri allenatori. A partire da Ariel Holan, il vero preferito.

Il quotidiano El Clarin rivela che la squadra di Avellaneda aveva già ricevuto i no di Gabriel Milito e Daniel Garnero e Gustavo Alfaro. Dunque, l’ex Juve, che ha chiuso la carriera da calciatore nel Boca Juniors, non era nemmeno la seconda scelta, ma la quinta o sesta.

La seconda volta di Tevez dopo l’esperienza al Rosario Central

Per Carlitos si tratta della seconda avventura da allenatore. Il debutto nel giugno 2022, quando fu ingaggiato dal Rosario Central, che stava attraversando un periodo burrascoso. E non è andata benissimo. L’argentino ha sì ottenuto qualche buon risultato come la vittoria nel Clásico di Rosario contro i Newell’s Old Boys, ma nel complesso il bilancio è risultato negativo.

Ha detto addio . non senza polemiche nei confronti della società – a inizio novembre 2022 con la squadra al ventesimo posto nella Primera Division e solo sette partite vinte.

Tevez all’Independiente: l’ambiente è una polveriera

Oltre all’allenatore Zielinski ha lasciato l’incarico anche il segretario tecnico Pablo Cavallero. Tevez, da quanto rivela El Clarin, è stato scelto ‘da remoto’ dal presidente Néstor Grindetti più per necessità che per volontà. L’Apache dovrà convincere anche la tifoseria dei ‘diavoli rossi’, che avrebbero preferito un altro allenatore in panchina. Soprattutto, dovrà dare un’idea di gioco a una squadra che ha dimostrato di essere allo sbando. Riuscirà nell’impresa di salvare la squadra e conquistare il popolo dell’Independiente?