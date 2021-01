Tifosi Juve già si leccano i baffi: E' fatta

Teoricamente ci sarebbe prima da battere la Spal, obiettivo largamente alla portata visto che il club di Ferrara è l’unico che gioca in serie B ad essere arrivato fino ai quarti anche se i precedenti di Real Madrid e Bayern buttati fuori dalle coppe nazionali da squadrette inducono alla riflessione come ha evidenziato lo stesso Pirlo, ma i tifosi della Juve sembrano già proiettati sulle semifinali.

Tifosi Juve sognano rivincita con l’Inter

Se la Juve passa troverà nella doppia gara di andata e ritorno l’Inter, che ieri ha fatto piangere il Milan allo scadere con la punizione di Eriksen, nella gara caratterizzata dal duro scontro tra Ibra e Lukaku, e i fan bianconeri si leccano i baffi pregustando la rivincita dopo il doloroso ko in campionato.

Le assenze di Lukaku e Hakimi fanno esultare i bianconeri

Nella gara di andata delle semifinali l’Inter dovrà fare sicuramente a meno di Lukaku e Hakimi e i tifosi della Juve pensano già all’autostrada per la finale: “Voglio Ronaldo insaccare una tripletta al grido di “DONDE VAS PIANGINA?” o anche: “Va bene cosi. Per la prossima, cartonati senza Lukaku e Hakimi, e forza Juve per una piallata epica!” e infine: ” l’Inter ce la mangiamo. Mi avrebbe fatto più paura il Milan in semifinale rispetto ai nerazzurri”.

SPORTEVAI | 27-01-2021 09:59