Tifosi Napoli furiosi: Ecco perchè deve andar via

Nella giornata in cui perdono Milan e Inter e dove si sarebbe potuto approfittare di un turno sulla carta agevole, in casa contro una neo-promossa, il Napoli scivola malamente e si fa male, malissimo. Lo Spezia non si prende solo i tre punti ma anche le speranze di una stagione da protagonista per un Napoli formato Penelope, che fa e disfa la sua tela rovinando sempre quanto di buono fatto la settimana prima. I numeri dicono tre sconfitte, un pari e una vittoria nelle ultime 5 gare e la classifica ora parla di una squadra che rischia anche di uscire dalla zona-Europa League.

I tifosi se la prendono con Gattuso

La rabbia dei tifosi inonda il web. Sotto accusa ci vanno tutti, da Fabian Ruiz sempre più imbarazzante a Mario Rui, da Insigne che si è divorato parecchi gol a Maksimovic che ha combinato disastri in difesa, ma come sempre è l’allenatore il più bersagliato.

La luna di miele con Gattuso era già finita da tempo ma ora è arrivato anche il tempo del temuto hashtag #Gattusout. Fioccano commenti acidi su Ringhio: “Con questa rosa Zaccheroni o Andreazzoli farebbero meglio di Gattuso” oppure: “Ma perchè non posso criticare Gattuso? Perchè mi è simpatico? E che significa? Se la mia classe ha tutta 4 in latino, è vero che i ragazzi non studiano, ma la preside per le spiegazioni, chiama me!” e ancora: “Dopo l’ennesima sconfitta casalinga, addirittura con una neopromossa, credo che Gattuso non abbia più il polso della situazione. Urge cambio tecnico per cercare di salvare la stagione”.

Per i fan o si dimette o deve andar via a giugno

La firma sul rinnovo ancora non c’è e ora i tifosi del Napoli non la chiedono più: “Gattuso ha messo male la squadra in campo. Ha avuto tante chances perché lo Spezia è una squadra di B. Ma chi sbaglia non può dolersi degli errori altrui, pensasse ai suoi che dall’inizio della stagione è in confusione” o anche: “Gattuso, lei dovrebbe dimettersi per tanti motivi, ma soprattutto perché ha la presunzione di credersi più bravo di quello che in realta è” e ancora: “L’errore più grande, in questa deludente stagione, sarebbe quello di rinnovare il contratto a Gattuso”.

Su twitter si legge di tutto: “Il “veleno”, di cui parla sempre a sproposito, lo stiamo bevendo noi tifosi da quando è seduto sulla panchina” o anche: “Gattuso deve fare una riflessione e se non è in grado d gestire il gruppo come appare chiaro deve fare passo indietro!” e ancora: “Gattuso ha le sue responsabilità… e non sono poche. No all’esonero, ma a fine campionato “arrivederci e grazie”…” e infine. “solo urla e pochi fatti , il calcio si vince facendo gol non chi urla più forte nel campo”.

SPORTEVAI | 07-01-2021 12:43