Tifosi Roma convinti: Aveva ragione Mourinho

Una partita per fugare eventuali dubbi. I tifosi della Roma ora sembrano sicuri: l’uomo giusto per il centrocampo di Mourinho è Granit Xhaka. Il calciatore svizzero si è reso protagonista di una gara super contro la Francia. Contro un centrocampo formato da alcuni dei migliori giocatori al mondo, il giocatore svizzero non solo non ha sfigurato ma ha dimostrato tutte le qualità che lo rendono un acquisto super.

Il mercato della Roma

L’arrivo di José Mourinho nella capitale ha portato tanto entusiasmo tra i tifosi della Roma che però sanno che per riuscire a mettere il tecnico portoghese nelle condizioni migliori servirà anche una campagna acquisti all’altezza delle ambizioni dell’allenatore e di una piazza che vuole tornare a essere protagonista in Europa.

L’entusiasmo dei tifosi giallorossi

Si parla ormai da diverse settimane di un possibile arrivo di Xhaka al team giallorosso, uno dei primi nomi fatti proprio da Mourinho alla società, un affare che probabilmente però si concretizzerà solo alla fine di questo Europeo. Ma i fan giallorossi non vedono l’ora: “E’ esattamente il giocatore che serve alla Roma. Che lo vogliate oppure no. Classifico giocatore che piace agli allenatori e non piace ai tifosi”, scrive Daniele. Anche Marco è entusiasta dopo la prova del centrocampista contro la Francia: “Xhaka superbo, assist da favole, uomo squadra, passaggi impeccabili, alla Roma non lo venderanno mai”.

Molti tifosi della Roma sono convinti che si tratti di un acquisto molto utile anche se poco appariscente all’occhio dei media: “Ricapitolando, Xhaka è un lettone e scarso, Rui Patricio è una vera pippa e Belotti è un gobbo che non segna mai. Vi do una dritta: ci sta un’altra squadra a 50 km da Roma con un presidente facoltoso che vi compra tutti quelli che volete. State lontani dalla Roma”.

Dunque Xhaka diventa l’obiettivo numero uno per i giallorossi: “Nessuno sostiene che sia Kroos ma è indiscutibile lo spessore dello svizzero. Copre le linee di passaggio centrali, scivola sull’esterno in copertura, raddoppia e gioca sempre a due tocchi: tutte caratteristiche che al nostro centrocampo mancano”.

