Tifosi Roma in festa: Aveva ragione Mourinho, fidiamoci di lui

A sentire il suo nome negli ultimi giorni qualcuno in casa-Roma aveva già storto la bocca: ma davvero è l’uomo giusto? E’ bastata però la super-prova di Rui Patricio ieri contro la Francia per convincere tutti. La prima scelta di Mourinho per il ruolo di portiere è davvero quella giusta. Rui Patricio ieri è stato decisivo nella gara più delicata di Euro2020 e se il Portogallo di Ronaldo si è qualificato agli ottavi è anche merito suo.

Rui Patricio decisivo come Ronaldo contro la Francia

L’estremo difensore ieri sera è stato l’eroe del Portogallo, in particolare per quel meraviglioso intervento con la mano di richiamo sull’altrettanto grande tiro a giro di Pogba ma anche le sue parate su Mbappé e Griezmann sono da rivedere. Rui Patricio ha un accordo di massima con il club giallorosso, mentre quello con il Wolverhampton va ancora trovato anche se c’è ottimismo per chiudere per una cifra intorno ai 12 milioni, bonus compresi.

I tifosi della Roma già innamorati di Rui Patricio

Fioccano i commenti sui social: “Portateci il Benji Price portoghese”, o anche: “Lui e Xhaka non sono i nomi da invasione a Fiumicino, ma sono quelli che ci servono”, oppure. “Ieri sera Rui Patricio ci ha dato un assaggio del perché non possiamo permetterci di essere schizzinosi. Soprattutto dopo Pau Lopez e Olsen” e ancora: “Stamattina escono i fan di Rui Patricio. Fino a ieri non sapevano nemmeno come si scrivesse. Tanto ciò che fa dire se un giocatore è forte o meno basta vedere l’ultima partita. Io mi fido di Mourinho” e infine: “Di Xhaka e Rui Patricio pensavo benissimo già prima dell’Europeo. Dopo averli visti in azione sono ancora più convinto della loro qualità e della loro personalità ad alti livelli. Grazie JM”.

SPORTEVAI | 24-06-2021 11:01