Tifosi uniti contro la Super Lega? Non proprio

In tema Super Lega, o Super League che dir si voglia, si sono espressi praticamente tutti. Moltissimi i commenti dei tifosi sui social che hanno palesato il loro dissenso, ma non sono mancante opinioni favorevoli ed entusiaste al progetto. In molti, infatti, si schierano con i club fondatori e con l’idea di creare qualcosa di nuovo, con messaggi spesso e soprattutto che contestano UEFA e FIFA. Per tanti, infatti, il discorso legato alla meritocrazia è uno specchietto per allodole, specie perché anche chi ora punta il dito e accusa ha commesso errori o preso decisioni discutibili dettate da motivazioni spesso non completamente estranee a logiche di politica e ritorno economico: “La UEFA è indignata semplicemente perché non è stata invitata al banchetto apparecchiato da JP Morgan. È sempre e solo una questione di soldi. Se poi vogliamo dare, in malafede, la colpa ad Agnelli a Perez e compagnia cantante di distruggere il calcio, accomodatevi.”, scrive un tifoso.

Super Lega, tifosi contro Uefa e Fifa

Ecco dunque che sui social fioccano i commenti contro i Mondiali in Qatar: “la meritocrazia della Uefa e della FIFA è andare a fare i mondiali a 40 gradi all’ombra dove si gioca sui campi di sabbia perché di erba verde non ce n’è”, “Ma la UEFA e la FIFA che fanno i fenomeni moralisti…ma quando hanno assegnato i mondiali in Qatar per cosa l’hanno fatto???? Il mondiale x club negli Emirati Arabi???? Che ipocriti”, “Che poi fatemi capire dalla UEFA e FIFA si accusano le 12 società della Super Lega perché avide e “…lo fanno solo per soldi… la passione muore …” e cavolate del genere… ma il mondiale dove lo fanno fare questi signori??”. E non mancano riferimenti relativi al calcio italiano: “O la Supercoppa italiana a Doha… Solo ipocrisia, il problema è che con la Super Lega non ci possono mangiare”.

Super Lega, business is business

Molti poi i commenti pro Super Lega che sottolineano la natura imprenditoriale delle società di calcio: “Queste sono aziende private, che competono dove vogliono! Nessuno vi impedisce di scendere sotto casa e giocare con il pallone con i vostri amici. Se invece volete obbligare delle società a giocare come e dove volete voi allora il problema è vostro, non loro!” e ancora: “le società di calcio sono società che fanno business, incassano pagano stipendi, pagano tasse etc. etc. Come si può a una società vietare di fare un business nel loro campo? Ci sono molti più soldi. Una società privata perché dovrebbe rinunciare a incassare miliardi per lasciarli ad altri? L’unica a perdere una parte sarebbe la UEFA… per questo dovremmo mettere striscioni di protesta? Io dico proprio di no. Ecco il calcio guadagnerebbe tanto e sarebbe molto più bello in ogni suo torneo”.

Super Lega, un’opportunità per tutti

Sempre dal punto di vista economico e della ricaduta sulle squadre esclude dalla Super Lega, i tifosi favorevoli alla nuova competizione scrivono: “Gli stessi presidenti di Serie A che si scagliano contro le tre squadre italiane in Super Lega lo sanno che se queste falliscono non ci sarà più chi gli comprerà a prezzi stellari i loro giocatorini e le manterrà in vita? Chiedo per un amico, anzi due, Carnevali e Cairo“, “Da sempre ci sono le big che vincono e le altre che stanno a guardare. Inoltre, più soldi alle big significa innanzitutto salvare chi con questa pandemia ha realmente perso tutto, perché le grandi investono, spendono, si indebitano, costruiscono, e tengono in piedi tutta la baracca. E in secondo luogo si finanzia il mercato, perché i soldi delle big finiscono sempre nelle casse delle medio piccole in virtù del calciomercato. Io sono per la Super Lega, finalmente!“.

Super Lega, il calcio deve andare avanti

C’è poi chi rimarca la necessità del calcio di evolvere e andare avanti: “Torniamo alle radioline Tutto il calcio minuto per minuto, secondo tempo in differita della partita di cartello, 90esimo minuto, e la Domenica sportiva, o no? Era bello lo stesso, eppure hanno cambiato, torniamo così, con campionati con 3 stranieri massimo, senza gol line technology, senza var, e senza 1.000 telecamere, era calcio anche quello ed era bellissimo, ora vi scandalizzate che i soldi hanno preso possesso del mondo del calcio? è tardi!!“, “Io non riesco a capire come la Super Lega dovrebbe ammazzare il calcio, non ci riesco. Aumenterà il divario tra quelle dentro e le altre? Capirai, anno dopo anno aumenta comunque. I campionati resteranno e avranno la stesse identica importanza? Sì. Il calcio deve andare avanti“.

Il calcio è morto, viva la Super Lega

Infine, tanti tifosi dimostrano di apprezzare il progetto e di non vedere l’ora di poter ammirare i più grandi campioni del calcio dare vita a qualcosa di nuovo e che si prospetta affascinante: “Io amo il calcio quindi voglio la Super Lega. Voglio vedere il calcio, voglio vedere Ronaldo, Messi… Tutti vogliono vedere i Campioni… E vogliono vederli in tutto il Mondo!“, “Personalmente l’idea di una creazione di un Club dei club Super Lega non mi dispiace, anzi chapeau a chi ha avuto l’idea“. E non manca chi punta il dito con le competizioni attuali: “ben venga una competizione come questa, ormai le altre competizioni nazionali e non solo sono diventate una noia mortale…” e chi ironizza contro gli haters: “È come una festa esclusiva, se non sei invitato sei arrabbiato e la critichi”.

SPORTEVAI | 20-04-2021 13:01