Tokyo 2020: Basket, oro agli Stati Uniti. La Francia va ko

Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d’oro nel torneo olimpico di basket a Tokyo 2020: per la Nazionale a stelle e strisce si tratta della quarta affermazione olimpica consecutiva. In finale la squadra di Popovich ha piegato la Francia per 87-82, trascinatore il solito Kevin Durant con 29 punti.

La squadra transalpina, che aveva vinto all’esordio del torneo olimpico proprio contro gli americani, deve accontentarsi della medaglia d’argento al termine di una finale aperta e combattuta ma condotta sempre da Team Usa. Alle 13 in programma il match per il bronzo tra Slovenia e Australia.

OMNISPORT | 07-08-2021 06:48