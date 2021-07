Ottimo esordio dell’azzurra Irma Testa sul ring olimpico di Tokyo. Nel match di primo turno dei pesi piuma del pugilato femminile (57 kg), la 23enne poliziotta di Torre Annunziata ha battuto ai punti per 4-1 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 28-29) la russa, qui come “atleta olimpica”, come tutti i suoi connazionali, Ludmilla Vorontsova. Ora negli ottavi di finale Irma affronterà l’irlandese Michaela Walsh, numero 3 del ranking mondiale.

OMNISPORT | 24-07-2021 11:17