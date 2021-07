Tokyo 2020, Ciccone coinvolto in una caduta

Caduta per Giulio Ciccone a 156 km dal traguardo della prova in linea di ciclismo maschile di Tokyo 2020. L’azzurro è stato coinvolto in una caduta che ha visto a terra anche due atleti di primo piano come Tao Geoghegan Hart e Geraint Thomas.

Tutti sono ripartiti, anche Ciccone che, dopo l’assistenza del meccanico Archetti, è rientrato in gruppo. Cinque i corridori attualmente in fuga, ma il gruppo, trainato dal Belgio, li sta lentamente recuperando.

OMNISPORT | 24-07-2021 06:59