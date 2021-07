Tokyo 2020, Italia sconfitta con onore dall'Australia

E’ finita con una sconfitta, ma molto, molto onorevole, la seconda partita dell’Italia del basket nel girone B contro l’Australia, una delle squadre che possono ambire a una medaglia. 86-83 il punteggio al termine di una partita equilibratissima a favore degli australiani, che all’inizio dell’ultimo quarto hanno piazzato un parziale di 10-2 che si è rivelato decisivo e che gli azzurri di Meo Sacchetti non sono più riusciti a recuperare. Per l’Italia 22 punti di Simone Fontecchio con 9 su 13 da due e 21 di Nico Mannion, per gli aussie 18 di Jock Landale, 16 di Patty Mills e 14 di Joe Ingles. La prossima partita degli azzurri sarà sabato 31 alle 6,40 ora italiana contro la Nigeria.

OMNISPORT | 28-07-2021 12:17