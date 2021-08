Tokyo 2020, Jessica Springsteen fuori dalla finale del salto a ostacoli individuale

Nella finale del salto a ostacoli individuale dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 che si disputerà oggi non ci sarà Jessica Springsteen. La 29enne figlia del Boss Bruce, in sella a Don Juan Van De Donkhoeve, non è riuscita a qualificarsi a causa dei 4 punti di penalità inflittale durante la sua prova. Jessica, che non solo è alla sua prima Olimpiade ma alla sua prima gara in assoluto per squadre nazionali, avrà un’altra chance di far bene nel salto a ostacoli a squadre.

OMNISPORT | 04-08-2021 07:04