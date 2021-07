Tokyo 2020: l'Italvolley batte anche l'Iran

L’Italvolley ha superato l’Iran nella quarta gara a Tokyo 2020, qualificandosi ai quarti di finale del torneo olimpico in corso in Giappone. Gli Azzurri si sono imposti per 3 set a 1 con i parziali di 30-28, 25-21, 21-25, 25-21.

Per la squadra di Blengini è la terza vittoria consecutiva su quattro partite (unico ko contro la Polonia), Juantorena è il top scorer con 18 punti.

Nell’ultimo turno del girone eliminatorio, domenica 1 agosto, gli Azzurri giocheranno contro il Venezuela e proveranno a conquistare il primo posto nel raggruppamento A, che al momento li vede secondi dietro alla sola Polonia. Giannelli e Zaytsev, acciaccati, potrebbero restare a riposo contro la squadra materasso del girone.

OMNISPORT | 30-07-2021 15:33