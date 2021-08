A Rio 2016 nei 65 kg era arrivato il bronzo, stavolta Frank Chamizo non ce l’ha fatta a conquistare la zona podio. Nella categoria 74 kg della lotta libera di Tokyo 2020 l’azzurro nato e cresciuto a Cuba, due titoli mondiali all’attivo nel 2015 e nel 2017, è stato battuto in una delle due finali per il terzo posto dallo statunitense Kyle Douglas Dake.

OMNISPORT | 06-08-2021 12:57