Tokyo 2020: magnifica Antonella Palmisano, altro oro nella marcia!

La marcia azzurra è di nuovo d’oro: Antonella Palmisano ha vinto la 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il giorno dopo il trionfo di Massimo Stano nella 20 km uomini, l’atleta pugliese ha tagliato il traguardo con il tempo di 1 ora 29 minuti e 12 secondi, battendo per distacco la colombiana Arenas (medaglia d’argento) e la cinese Liu (bronzo).

E’ il quarto oro per l’atletica azzurra, sempre più dominante in queste Olimpiadi, e l’ottavo oro in totale per la spedizione tricolore in Giappone. Antonella ha fatto il vuoto a 4 km dall’arrivo: nessuno è riuscito a resisterle: la nostra ha percorso gli ultimi metri con la bandiera tricolore sulle spalle.

“Adesso penso che la andrò a rivedere, ancora non mi rendo conto. Oggi è il giorno del mio compleanno, volevo che tutti i miei sacrifici fossero ripagati. Negli ultimi 5 km ho sentito tutte le forze, avevo un sogno e l’ho realizzato. Tutto quello che ho fatto ne è valsa la pena. Stano ieri mi ha fatta piangere, e mi ha dato una carica in più”.

“E’ un periodo magico per l’Italia: Jacobs, Tamberi, gli Europei di calcio, è incredibile. Voglio salutare mio marito e il mio cane”.

E’ la 36esima medaglia della delegazione azzurra a Tokyo 2020: l’Italia ha finora conquistato 8 ori, 10 argenti e 19 bronzi e sale così al settimo posto nel medagliere. Con 36 medaglie totali, gli Azzurri hanno eguagliato i record di Los Angeles 1932 e Tokyo 1960. E non è ancora finita.

OMNISPORT | 06-08-2021 11:08