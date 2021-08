Tokyo 2020: Nicolai e Lupo ai quarti di finale

Paolo Nicolai e Daniele Lupo si sono qualificati ai quarti di finale del torneo olimpico di beach volley a Tokyo 2020. La coppia azzurra ha battuto i forti polacchi Fijalek/Bryl in due set con i parziali di 22-20, 21-18.

Bella prova dei nostri, in difficoltà solo a metà primo set, quando hanno subito un break di 3 punti ma sono riusciti subito a recuperare. In tribuna a tifare per loro c’era anche Federica Pellegrini. Mercoledì affronteranno il quarto di finale contro i qatarioti Cherif-Ahmed, primi nel ranking mondiale.

OMNISPORT | 02-08-2021 11:20