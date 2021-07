Tokyo 2020, nuoto: Miressi chiude sesto nella finale dei 100 metri stile

Al Tokyo Acquatics Center l’azzurro ci ha provato, ha tentato l’impresa nella prova regina del nuoto in vasca.

Un plauso va sicuramente fatto ad Alessandro Miressi solo per il fatto di essere riuscito ad entrare in finale, dove però le cose non sono girate per il verso giusto e sarebbero potute andare sicuramente meglio.

Certo sulla carta le chance di medaglia per Miressi non erano poi elevatissime e infatti il nostro azzurro chiude la finale dei 100 metri in sesta posizione.

Il passo non è quello dimostrato nelle precedenti sessioni, fatica a stare con il gruppo dei migliori e specialmente nei 50 metri finali quando generalmente da il 200% facendo la differenza non riesce a mettere potenza in acqua.

Comprensibile la delusione nella sua voce nell’intervista post finale specialmente perchè si sentiva bene in acqua e sapeva di poter dare di più ma qualcosa non ha girato per il verso giusto.

