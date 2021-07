Tokyo 2020, positiva una ginnasta statunitense

Allarme nella squadra di ginnastica degli Stati Uniti in vista del via delle Olimpiadi. Kara Eaker, 18 anni, riserva, è stata trovata positiva al Covid ed è al momento isolata in albergo.

La ragazza è asintomatica ed ha completato il ciclo vaccinale: “L’atleta è stata messa in isolamento e non mostra sintomi” ha confermato Kimiya Kosaku, funzionario della municipalità di Inzai. “E’ arrivata in Giappone il 15 luglio. Un altro membro della squadra è stato identificato come un caso di contatto. Anche lui rimane in isolamento nella sua stanza”, sono le parole ripotate dall’Ansa.

OMNISPORT | 19-07-2021 22:53