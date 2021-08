Tokyo 2020, volley femminile: oro agli Usa, Kiraly nella leggenda

Karch Kiraly fa un altro passo verso la leggenda della pallavolo.

Già nominato miglior giocatore del XX secolo insieme a Lorenzo Bernardi, l’ex schiacciatore di Ravenna ha guidato alla vittoria da coach a Tokyo 2020 la nazionale femminile degli Stati Uniti, traguardo mai raggiunto prima.

Nulla da fare in finale per il Brasile di Zé Roberto, surclassato per 3-0 con parziali di 25-21, 25-20, 25-14 in appena 82 minuti.

Kiraly era già nella storia dell’Olimpiade come primo atleta capace di vincere il torneo sia nell’indoor, nel 1984 e nel 1988, sia nel beach, ad Atlanta nel 1996.

Ora arriva il primo trionfo da allenatore, che “ridimensiona” il primato dello stesso Zé Roberto, primo tecnico a vincere sia alla guida della squadra maschile (Brasile 1992) che di quella femminile (Brasile 2008 e 2012).

Per gli Usa è la quarta edizione consecutiva a medaglia nel volley femminile dopo gli argenti di Pechino 2008 e Londra 2012 e il bronzo di Rio 2016.-

