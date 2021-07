Tokyo, Iapichino manda un bel messaggio alla Ferrari

Larissa Iapichino è sicuramente una delle assenze più pesanti alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia. Un infortunio l’ha costretta a seguire i Giochi Olimpici in TV e ha deciso di mandare un bellissimo messaggio a Vanessa Ferrari, qualificatasi come prima alla finale di ginnastica: “Cara Vanessa, ti ho vista gareggiare alla tua quarta Olimpiade nello sport che è stato il mio primo grande amore e che mi ha fatto sognare un giorno di respirare l’aria dei 5 cerchi dal vivo – scrive sulla Gazzetta dello Sport – Mi hai scritto dopo il mio infortunio e ti ringrazio, non sai quanto avrei voluto essere lì a Tokyo a tifare per te e per le ginnaste della nostra nazionale e per tutti miei miti sportivi”.

“Il tuo esercizio è stato emozionante: racchiudeva tutti i sacrifici, la passione, la determinazione e la dedizione tecnica culminate nello sbocciare del tuo sorriso all’atterraggio. Sono felicissima per te e farò il tifo nella finale. Sarebbe bello poter chiudere il cerchio se fossi presente alla mia prima olimpiade, per te la quinta. ‘Con te partirò’ potrebbe essere la nostra bellissima canzone! Intanto, per restare nel presente, un abbraccio e ti seguirò tifando te e per l’Italia!”.

OMNISPORT | 26-07-2021 16:02