Pagelle Como-Sassuolo: Rodriguez trascinatore, Douvikas geniale. Pieragnolo sbaglia tutto

Tutto troppo facile per il Como che risolve i sedicesimi di Coppa Italia nel primo tempo: disastro Sassuolo, Candé impreciso. Douvikas e Rodriguez trascinano

Il Como vola agli ottavi di Coppa Italia, contro il Sassuolo non c’è storia: 3-0 al Sinigaglia. Partita in discesa fin dall’inizio per la squadra di Fabregas che trova il vantaggio con Jesus Rodriguez dopo due minuti. Lo spagnolo firma anche il terzo gol, con in mezzo la rete di Douvikas, già protagonista con l’assist sul primo gol. Sassuolo eliminato, il Como nel prossimo turno affronterà la Fiorentina.

Douvikas e Rodriguez trascinano il Como

Seguendo l’esempio di Allegri con il Milan, Fabregas non si risparmia e per la Coppa Italia schiera gran parte dei titolari, ma rimane a riposo Nico Paz. Il Como mette in discesa la partita fin da subito trovando il gol del vantaggio dopo appena due minuti. Palla a rimorchio geniale di Douvikas che manda fuori fase tutta la difesa del Sassuolo per Jesus Rodriguez che tutto solo in area non può sbagliare. Il gol facilita il piano partita della squadra di Fabregas che riesce a dominare in lungo e largo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al 25′ arriva il gol del raddoppio: punizione dalla trequarti di Baturina che cade sul secondo palo dove Douvikas di testa fa partire una traiettoria impossibile per Turati. Nel miglior momento del Sassuolo, il Como segna il terzo gol e Jesus Rodriguez mette la firma sulla sua doppietta: Caqueret fa una magia dopo aver recuperato il pallone, serve Rodriguez in area, bel controllo e palla ancora una volta alle spalle di Turati.

Troppo Como per il Sassuolo: agli ottavi c’è la Fiorentina

Fabregas ne cambia tre all’intervallo, fa entrare Morata, ma inevitabilmente i ritmi di abbassano, sebbene il Como persista nel mantenere sempre il controllo. Tanto possesso palla, senza risparmiarsi e rendendosi pericolosi a ogni accelerata. Kempf per due volte va vicino a replicare il gol di testa contro la Fiorentina, ma non ci riesce. Qualche spazio in più per il Sassuolo che si fa vedere con i tentativi di Boloca e Thorstvedt, ma non riescono a bucare la porta di Butez che viene impegnato con qualche intervento difficile. La partita quindi scivola sul 3-0 finale.

Top e flop del Como

Douvikas 7,5: Prosegue l’ottimo inizio di stagione. Un assist clamoroso per il gol di Jesus Rodriguez. Riesce sempre a rendersi pericoloso con i suoi movimenti e infatti tutto solo segna il gol del raddoppio.

Caqueret 6,5: Il perfetto connubio tra qualità e quantità. Recupera tanti palloni e li pulisce con un’incredibile bellezza di tocco. Fantastico l’assist per il terzo gol.

Jesus Rodriguez 8: Non una partita particolarmente estrosa, ma ha dimostrato che davanti alla porta non sbaglia. Ci mette più del suo nel secondo gol, con uno stop notevole.

Addai 5,5: Reduce dal gol decisivo contro la Fiorentina al Franchi, si applica e si sacrifica tanto. A differenza del solito, torna spesso in difesa e recupera diversi palloni importanti. A volte troppo lezioso e impreciso per la troppa foga.

Top e flop del Sassuolo

Romagna 6: Nel disastro della fase difensiva, prova a tenere a galla la barca e argina parecchie incursioni del Como. Incolpevole sul gol dello spagnolo.

Candé 5: Troppo aggressivo, inutili i falli che portano all’ammonizione. Parecchi anche i palloni sbagliati in impostazione e in respinta.

Pieragnolo 4,5: Addai cliente ostico quando parte in velocità, difficilmente riesce a contenerlo. Infatti prende il giallo con il fallo che porta alla punizione del 2-0. Grave la palla regalata in occasione del primo gol.