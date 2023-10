Torino-Inter Barella e l’infortunio di Schuurs diventano un caso: accusa e difesa sui social

Il brutto infortunio di Schuurs, difensore del Torino, si trasforma in un caso sui social con il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella che viene preso di mira per un suo comportamento

21-10-2023 23:30



L’Inter vince e può esultare. Non era facile riuscire ad uscire con tre punti dall’Olimpico contro un Torino ben messo in campo. Ma la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di essere una delle principali forze di questo campionato e nel secondo tempo è riuscita a dominare la partita segnando tre gol e dando una grande prova di maturità.

Barella e l’infortunio di Schuurs

Tra gli episodi della serata si registra purtroppo anche l’infortunio di Perr Schuurs, il difensore granata ha subito la distorsione del ginocchio sinistro al minuto 50 del match, un episodio che ha poi cambiato anche le sorti del match con la formazione granata che ha dato l’impressione di aver perso dei punti di riferimento da quel momento in avanti. Il difensore olandese è uscito in lacrime e molto dolorante e tutti i giocatori in campo si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione.

Ma subito dopo il contrasto è arrivato il fischio dell’arbitro e l’ammonizione di Nicolò Barella per proteste. In realtà il contatto tra il centrocampista e il difensore non sembra esserci, e Barella ha protestato in maniera veemente nei confronti del direttore di gara.

Le parole a Juric e le scuse di Barella

A distanza di qualche minuto però è stato lo stesso centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, che si è scusato per il suo comportamento. Il Corriere dello Sport rivela che il giocatore della nazionale ha rivolto anche un cenno di scuse nei confronti del tecnico avversario Juric dicendo: “Non l’ho fatto apposta” e poi quando è uscito dal campo avrebbe detto rivolto alla panchina avversaria “Non lo avevo visto”.

Accusa e difesa: Barella nel mirino dei social

Barella è stato spesso accusato dai tifosi avversari di essere un giocatore molto plateale nelle sue proteste. E subito dopo l’infortunio di Schuurs la sua protesta nei confronti dell’arbitro è diventa oggetto di polemica: “Barella per 5 minuti continua a smanacciare protestando per il suo giallo. E ha in mente solo quello. Neanche si è avvicinato una volta per vedere Schuurs come stesse”. E ancora: “Ma quanto è ridicolo Barella, probabilmente Schuurs si è rotto il legamento e lui continuava all’arbitro che era caduto da solo”.

Ma per ogni attacco c’è anche la difesa e i tifosi dell’Inter si schierano subito a protezione del centrocampista. “E’ partita la favola dell’infortunio di Schuurs causato da Barella. Tutto questo per aizzare ulteriormente il pubblico contro di lui, già scosso in settimana per la ludopatia inventata”.

