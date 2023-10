Torino-Inter, le parole dei protagonisti: Inzaghi snobba Lukaku. Thuram e il paragone con Ibra. Juric aggiorna su Schuurs e ammette l'emergenza

Le interviste dei protagonisti al termine di Torino-Inter valevole per la nona giornata di serie A: Inzaghi esalta i suoi, Juric soddisfatto a metà, Thuram incorona Dumfries.

21-10-2023 21:06

L’Inter supera 0-3 il Torino all’Olimpico Grande Torino grazie a un’ultima mezz’ora giocata in crescendo e, in attesa di Milan-Juventus, in programma domani sera, si gode il ritrovato primato solitario in classifica. Al termine del match con i granata deciso dalle reti di Thuram, Lautaro e dal rigore di Calhanoglu, i due tecnici e i protagonisti della gara hanno analizzato il match.

Inzaghi e l’importanza dei tre punti

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi non nasconde la propria soddisfazione per un successo sofferto, ma importantissimo:

Inzaghi e l’importanza della panchina lunga

I cambi hanno aiutato?

Sappiamo che le partite sono in due fasi. Nella prima ora, il Toro ci ha messo intensità, poi siamo riusciti a crescere. Dobbiamo sfruttare i cinque cambi. Sono contento per come sono entrati. Non è stato semplice per noi contro questo Torino capace di tenere una grande intensità. Tenuta difensiva importante? Assolutamente, dobbiamo partire da lì. Tenere alta la concentrazione. De Vrji è un titolare come tutti gli altri ed ha fatto una grande partite.

L’episodio di Barella e Schuurs

In merito all’episodio dell’infortunio di Schuurs, con l’uscita dal campo di Barella, che si è scusato con la panchina del Torino, Inzaghi spiega:

Chiaramente dispiace per Schuurs, che è un giocatore bravissimo e un bravissimo ragazzo. Dispiace. Avrei dovuto scegliere tra Barella e Miky e il giallo (che non meritava) mi ha fatto protendere per Nicolò.

Thuram e Lautaro

Sulla prova, ancora una volta importante, e sull’impatto di Thuram con il mondo Inter, il tecnico nerazzurro rivela:

Marcus si è presentato nel migliore dei modi. È un ragazzo che si è inserito benissimo. Ci sta dando soddisfazioni, ma deve continuare così e non adagiarsi. Lautaro può raggiungere il record di Immobile e Higuain? Ciro l’ha fatto con me. Lauti arrivava da un viaggio con il fuso orario e 14 ore di volo, ma è sempre al massimo.

Inzaghi snobba Lukaku

Un pensiero, ovviamente, ai prossimi appuntamenti che attendono i nerazzurri, a partire dalla Champions con il doppio scontro con il Salisburgo:

Decisiva? Assolutamente, martedì saremo già in campo contro una squadra che a vinto a Lisbona con il Benfica. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi. Inter-Roma, stimolo per dimostrare a Lukaku che possiamo fare bene anche senza di lui? No, ora sto pensando a quello che è successo questa sera e, poi, penserò al Salisburgo. La mia attenzione è lì.

Thuram e il paragone con Ibra

Sempre sponda nerazzurra, a DAZN si sono confessati anche Marcus Thuram e Davide Frattesi. Il francese ha spiegato:

Ogni partita fuori casa in serie A è un po’ complicata. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nelle ripresa abbiamo trovato tre gol. Soffrire a casa del Toro è normale, è una cosa molto fisica. Abbiamo sistemato un po’ di cose a centrocampo e siamo andati meglio. Assist di Dumfries? Denzel è un gran giocatore, mi piace giocare con lui e lo ringrazio. Inizio importante? Questa è una squadra di grande livello, sono contento di essere qui. A Cannavaro ricordo Ibra? Per me Cannavaro è nonno… è bello essere paragonato a un grande giocatore come Zlatan e spero di fare come lui.

Frattesi si candida per Salisburgo

L’azzurro, invece, rivela in che cosa deve migliorare e la speranza in vista del match con il Salisburgo:

Oggi era importante vincere, perché domani sera c’è uno scontro che ci permetterà o di allungare o restare in scia. Il Torino è sempre antipatico, ma siamo stati bravi. Gestione energie per i tanti impegni? Devo imparare, perché anche l’infortunio penso che dipenda dalla mia voglia di andare sempre a 200 all’ora, ma anche gli altri me lo dicono di rallentare un po’. Se mi piace entrare e strappare? Sì, è una delle mie caratteristiche. Specie a gara in corso, con avversari più stanchi, magari esce la differenza. Spero di giocare titolare in Champions con il Salisburgo? Sì, mi piacerebbe. La differenza tra partire dall’inizio e entrare cambia molto. È più bello giocare dal 1′, ma va bene comunque.

Juric ammette l’emergenza

Infine, le parole del tecnico del Torino, Ivan Juric, che aggiorna sulle condizioni di Schuurs:

Come sta Schuurs? Vediamo domani, le sensazioni non sono positive. Speriamo che ci sia un miracolo. Già ce ne mancano tanti e stasera abbiamo dovuto adattare anche Tameze dietro. Ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Si è spostato tutto con la situazione di Schuurs, che ha cambiato tutto. Ci è mancata qualità negli ultimi trenta metri, perché c’erano tante situazione in cui avremmo potuto fare il mondo e sfruttare al meglio quelle occasioni.

Che sentimento prevale oggi?