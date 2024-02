Torino-Lecce, moviola: rosso e gol annullato ma l’errore è un altro

La prova dell’arbitro Ayroldi analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ha espulso Pongracic per doppio giallo e ne ha ammoniti altri tre

17-02-2024 06:06

Arbitro esperto, che non si abbatte dopo gli errori e che ha la vocazione nel dna essendo figlio d’arte, Ayroldi è stato scelto dal designatore Rocchi per Torino-Lecce, gara di terza fascia alta ma solo apparentemente semplice. Come se l’è cavata ieri il fischietto pugliese all’Olimpico?

I precedenti di Ayroldi con Torino e Lecce

Il bilancio dei precedenti del Lecce nelle 2 partite dirette dall’arbitro Ayroldi era di altrettante vittorie, ottenute rispettivamente in amichevole contro il Cosenza (2-1) il 7 settembre 2019 e nel campionato di Serie B contro il Venezia (2-3) il 16 marzo del 2021. Il fischietto di Molfetta invece aveva all’attivo solo tre precedenti con i granata in campo, uno in Coppa Italia e due in Serie A: 1 vittoria e 2 sconfitte per il Toro.

Ayroldi ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Trinchieri, con Collu IV uomo, Sozza al Var e Mazzoleni all’Avar l’arbitro ha ammonito quattro giocatori 41′ Pongracic (L), 44′ Djidji (T), 51′ Blin (L), 78′ Dorgu (L). Espulso al 70′ Pongracic (L).

Torino-Lecce, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13’ sul pallonetto di Piccoli, Milinkovic-Savic esce in ritardo su Piccoli. Dubbi sull’intervento, non considerato nè dal direttore di gara nè dal VAR. Al 70’ il Lecce resta in 10 per il rosso (doppia ammonizione) a Pongracic, entrato in ritardo sulla caviglia di Ricci. Lecce in 10. Al 91’ gol annullato a Okereke: il pallone, sul recupero da parte dei granata era fuoriuscito del tutto, sorpassando interamente la linea di fondo della difesa salentina. Incerto alla fine Ayroldi in Torino-Lecce.