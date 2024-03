Torino-Monza, moviola: Aureliano combina troppi guai, brianzoli furiosi

La prova dell’arbitro emiliano analizzata ai raggi X, il fischietto di Bologna ha concesso un rigore ai granata ed ha espulso Pessina tra i brianzoli

31-03-2024 05:00

Decima direzione stagionale in A per Aureliano, la scelta di Rocchi per Torino-Monza, sedicesima in carriera. Il fischietto di Bologna finora aveva estratto 83 cartellini gialli e 6 rossi ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Aureliano con Torino e Monza

Con il fischietto emiliano i granata avevano ottenuto in precedenza tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nei sei incontri che hanno preceduto la sfida con i brianzoli. Sette i precedenti col Monza che ne aveva vinte 4, pareggiate 2 e persa una.

L’arbitro ha ammonito Caldirola e ha espulso Pessina

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Cortese con Ferrieri Caputi IV ufficiale, con La Penna al Var e Paterna all’Avar l’arbitro ha ammonito Caldirola e ha espulso al 72′ Pessina espulso per doppio giallo. Recupero: 0′ pt, 5′ st.

Torino-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Succede tutto da metà ripresa in poi. Al 73′ la squadra granata si è ritrovata avanti di un gol e di un uomo dopo una doppia decisione in pochi minuti che ha coinvolto Pessina. L’arbitro Aureliano ha prima punito una trattenuta (molto lieve) del centrocampista ai danni di Ricci. Poi, dopo pochi minuti, ha estratto il secondo giallo all’indirizzo dell’ex Atalanta per un fallo sempre ai danni di Ricci. Entrambe le decisioni del direttore di gara sembrano molto severe. La trattenuta in occasione del rigore è lieve, quasi ininfluente, mentre nell’episodio del rosso il fallo sembra essere un normale contatto di gioco, non certo un’irregolarità da cartellino giallo.

Infine nel finale contatto in area tra Lovato e Dany Mota. Una palla contesa tra i due giocatori nell’area granata che ha scatenato le furie della panchina di Raffaele Palladino. Mota tocca per primo la palla, ma Lovato in ogni caso sembra intervenire in modo pulito sulla sfera e solo in un secondo momento sul piede dell’avversario. Una situazione difficile da giudicare, ma che Aureliano (e il Var) sembra aver letto bene anche se nel complesso la sua direzione in Torino-Monza.