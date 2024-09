Totti jr, debutto agrodolce con l'Olbia, Francesco in tribuna: su di lui chiacchiere da bar

Cristian, figlio dell'ex capitano della Roma, è partito titolare nel club sardo di serie D contro l'Ilvamaddalena dopo le polemiche dei giorni scorsi

Ora parla il campo. Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, con gli sfottò sui social per le sue condizioni fisiche e il suo peso ritenuto eccessivo, Cristian Totti – figlio dell’ex fuoriclasse della Roma – ha debuttato con la maglia dell’Olbia nella prima giornata di campionato di serie D contro l’Ilvamaddalena.

Totti jr è partito titolare

Cristian Totti è stato schierato titolare dal tecnico Marco Amelia, ex Milan e nella rosa dell’Italia campione del mondo nel 2006, allo stadio Bruno Nespoli con la maglia dei galluresi, nel derby della prima giornata contro l’Ilvamaddalena.

Francesco Totti presente in tribuna

Ad assistere alla sua prestazione anche il celebre padre. Francesco Totti, acclamato al suo arrivo e fermato dai tifosi per selfie e autografi, ha anche commentato le tante critiche social ricevute dal ragazzo: “Non ci sono emozioni particolari per questa sua prima volta, non è la prima volta che vado a vederlo giocare. Sulle critiche che ha ricevuto su di lui c’è poco da dire, sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar”. Presente allo stadio con Totti anche l’ex difensore e attuale dirigente del Parma Alessandro Lucarelli, per la prima partita in campionato di suo figlio Matteo, che è uscito dopo il primo tempo.

Il precedente in coppa Italia

Le due squadre si erano affrontate già in coppa Italia due settimane fa, in una gara vinta per 6-5 ai rigori dall’Ilvamaddalena. Cristian Totti era entrato all’82’ ed era stato uno dei giocatori dell’Olbia a segnare dal dischetto ed era stato proprio dopo quella gara che il figlio del Pupone era stato massacrato dai social.

La partita di Cristian Totti

Non se l’è cavata male Totti jr. Nel primo tempo dopo pochi minuti dopo una bella azione personale ha conquistato un calcio di punizione sulla trequarti. Nella ripresa al 53′ ha recuperato un bel pallone nella trequarti avversaria, premiando con un bel suggerimento l’inserimento di Costanzo che non ci arriva per pochissimo. La sua partita finisce al 60′ quando viene sostituito da Rizzo con le due squadre sullo 0-0.