Tra lady Pirlo e Bernardeschi i tifosi si schierano

Solo pochi giorni fa aveva espresso il suo dissenso contro la decisione presa dalla Juventus di sollevare dall’incarico di allenatore il compagno, Andrea Pirlo. Oggi, Valentina Baldini torna a dire la sua in merito a una vicenda che ha coinvolto Pirlo. E, dopo aver citato la lettera di addio alla Juve del compagno con un polemico “Fiera dell’eleganza del mio amore… La classe non è acqua”, dalle stories di Instagram, risponde a tono anche a Federico Bernardeschi, che al termine della gara della Nazionale contro San Marino, si era scagliato in modo davvero poco velato contro le scelte dell’ex allenatore bianconero, dichiarando: “Qui gioco nel ruolo che prediligo e mi è permesso rischiare qualche giocata…”.

Il messaggio della Baldini a Bernardeschi

L’attacco della Baldini è diretto, con parole e tanto di emoticon sorridente, che lasciano davvero pochi dubbi su quanto la compagna di Pirlo si sia risentita delle frasi dell’esterno della Juve e della Nazionale:

Quando in campo dimostro un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni… ma decidi di “rischiare” l’intervista dopo aver fatto un goal al SAN MARINO. Genio incompreso.

Un messaggio a cui la Baldini affianca i post di ringraziamento a Pirlo lasciati sui social dai giocatori bianconeri, da Cristiano Ronaldo a Gigi Buffon e Federico Chiesa, e ritagli di giornale che riprendono le frasi di Bernardeschi nel post gara della Sardegna Arena contro San Marino.

Tifosi schierati tra Bernardeschi e lady Pirlo

Una polemica che non è passata inosservata e ha scatenato una miriade di commenti. In tanti si schierano con la compagna di Andrea Pirlo e rincarano la dose contro l’esterno bianconero. C’è chi scrive: “Che bello schiaffo a Bernardnulla, fratello di Bonucci, scarso e spaccone“, e ancora: “Di solito mogli e fidanzate quando parlano sono un’autentica disgrazia per giocatori e allenatori ma questa stavolta ha 100 volte ragione. Ma poi, quale è il ruolo di Bernardeschi?”.

I messaggi di accusa per il calciatore sono davvero tantissimi, un altro tifoso scrive: “Giocatore mediocre, strapagato, autentico flop osannato dai giornali compiacenti. Politano vale 5 volte Bernardeschi”, o ancora: “Pirlo lo ha fatto giocare in tutte le posizioni… mancava il portiere e ha fatto sempre pena“, “Ha perfettamente ragione! Sarà anche ora di mandarlo via sto bidone strapagato!!!!”. E in molti fanno i complimenti alla Baldini: “Non ha insultato e ha detto ciò che il 99per cento di noi pensa. Chapeau“, “bravissima… bella risposta!!!… ironica al punto giusto!!!…. giocatore sopravvalutato… ha fatto solo un piacere alla Fiorentina la Juve prendendolo!!….”.

Pochi i tifosi che prendono le difese di Bernardeschi. Qualcuno scrive: “Sicuramente Mancini di calcio ne capisce di più della moglie di Pirlo” o anche: “Insomma la famiglia Pirlo l’ha presa male e ci si può credere ma così è il mando del calcio, il marito, di cui resto un grande ammiratore, fa questo da una vita e dovrebbe saperlo bene, prendersela con gli altri non sposta di una virgola ma da una pessima immagine di se”. E qualcuno dimostra di non apprezzare la presa di posizione della Baldini: “Non fa altro che mettere in difficoltà suo marito…. Poteva evitare“, “Pirlo sa difendersi perfettamente da solo… non ce n’era bisogno“.

SPORTEVAI | 01-06-2021 13:11