Italia, i tifosi contro Mancini: "Scelte assurde"

Mancini finisce sotto accusa. Come accaduto a tutti i commissari tecnici della nazionale italiana, anche Roberto Mancini si becca la sua dote di critiche dopo aver diramato la lista di 28 giocatori in vista degli Europei. Non si tratta ancora della lista definitiva che dovrà essere consegnata entro domani a mezzanotte ma le scelte fanno discutere.

Le convocazioni della discordia

Le decisioni di Roberto Mancini in vista dell’appuntamento europeo fanno discutere anche se non sono proprio delle sorprese. Fa sicuramente discutere la presenza di Sensi, il giocatore del’Inter che quest’anno ha giocato molto poco a causa degli infortuni che però si guadagna un posto in quanto unico giocatore in grado di rappresentare un cambio per il titolare Jorginho. E fa discutere anche la presenza in lista di Federico Bernardeschi, reduce da una stagione molto negativa con la maglia della Juventus.

Tra gli assenti spicca il nome di Moise Kean. Il 21enne attaccante ha giocato l’ultima stagione con la maglia del PSG dove sembra aver trovato la sua consacrazione definitiva dopo i tanti dubbi che lo avevano accompagnato dopo la prima fase della sua carriera tra Juve ed Everton.

Mancini nel mirino dei tifosi

Sui social i tifosi sono letteralmente scatenati nei confronti di Mancini per le sue decisioni. “Ha convocato Bernardeschi e lasciato a casa Kean”, Fulvio attacca: “Vorrà andare in vacanza prima, si vede. Pensavo si potesse arrivare fino ai quarti, ma se ci tiene a uscire ai gironi”. Anche Evo è critico: “Sono ruoli diversi ma non portare Kean è un grande errore anche se è meno importante visto che difficilmente giocherà. Mi preoccupa di più la scelta di Sirigu che ha fatto una pessima stagione al Torino”.

I commenti negativi nei confronti del ct dell’Italia sono tantissimi “Kean fuori dall’Europeo per portare Bernardeschi significa fare una pagliacciata enorme”. Mentre c’è chi vede la mano lunga della Juve dietro questa scelta: “Bernardeschi in nazionale altrimenti come lo vendono. Comunque seriamente chi tifa per questa squadra si deve soltanto vergognare”.

SPORTEVAI | 31-05-2021 08:30