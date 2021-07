Tutti pazzi per Mattarella: "Un gentleman, l'unico british a Londra"

L’unico momento in cui si è sciolto davvero è stato al gol di Bonucci, quando ha avuto un sussulto da tifoso ma l’atteggiamento di Sergio Mattarella ieri in tribuna a Wembley ha colpito tutti per la compostezza, lo stile, l’eleganza. Snobbato dai reali inglesi, il presidente della Repubblica ha seguito con partecipazione moderata e con passione non ostentata il trionfo della nazionale di Mancini, mantenendo sangue freddo ed aplomb anche al momento dei rigori.

Mattarella e Pertini, che differenze

Chi si è soffermato sull’esultanza al gol del pareggio di Bonucci ha subito riproposto il paragone con Pertini che nell’82 fece l’ultrà al Bernabeu per la finale Italia-Germania ma le differenze sono tante. Pertini si alzò in occasione di tutti e tre i gol degli azzurri ed è rimasta immortale la frase pescata dalle telecamere dopo la rete di Altobelli (“non ci prendono più, non ci prendono più”). Mattarella è rimasto sempre seduto al suo posto e tra tanti inglesi sembrava l’unico vero british come sottolineato anche dai tifosi sui social.

I tifosi entusiasti di Mattarella

Fioccano i commenti: “Vorrei avere le freddezza di Mattarella davanti alla vita quotidiana” o anche: “A Wembley ieri sera una lezione di eleganza e di stile del nostro Presidente Mattarella agli inglesi. Un vero gentleman, il Nostro grande siciliano! Orgoglio e felicità. Grazie” e ancora: “Ho visto Mattarella sorridere come un bambino. E’ stato bellissimo”.

Per Ziliani Mattarella è tifoso interista

Paolo Ziliani rivela che il presidente – che oggi riceverà gli azzurri e Berrettini a Palazzo Chigi – è un grande tifoso e scrive su twitter: “Per chi non lo sapesse: a dispetto dell’aplomb sfoggiato anche ieri a Wembley, Mattarella è un vero appassionato di calcio (più di quanto non lo fosse Pertini), lo segue ed è tifoso dell’Inter”.

Un tifoso posta una foto con Mattarella che scrive sul suo smartphone e dice: “Qui è quando Sergio wozzappa a Elisabetta: “Su con la vita, sarà per la prossima volta. Sei giovane…”…”. Per scaramanzia ora tutti vorrebbero un altro mandato presidenziale per Mattarella: “Nel 2022 si deve rieleggere Mattarella. Obbligatorio e tassativo”.

C’è chi scrive: “Diciamocelo: l’inerzia della partita è cambiata quando Mattarella ha cacciato quell’urlo sovrumano e ha iniziato a fare un tifo scatenato coinvolgendo tutta la delegazione” o anche: “Comunque ieri Mattarella m’ha ricordato Pertini. Con il suo stile, certo, molto diverso, più misurato, ma gli occhi lasciavano trasparire le stesse emozioni e lo stesso entusiasmo fanciullesco. È la prima volta in 40 anni”.

Il web è in delirio: “Mattarella riceve la Nazionale e nomina Chiellini ministro della Difesa” e infine: “L’highlight della serata, tra le tante cose, è stato Mattarella che esulta per l’Italia che segna. Un cucciolo, mi ha fatto una tenerezza unica”.

SPORTEVAI | 12-07-2021 10:07